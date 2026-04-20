Zece tineri au ajuns la spital după ce au rămas blocați într-un carusel

Poliţia a declanşat o anchetă după ce zece tineri au ajuns la spitalul din Caransebeș, în cursul nopții de duminică spre luni, după ce au rămas blocați într-un carusel amplasat în Parcul Dragalina, a precizat Inspectoratul de Poliție Județean Caraș-Severin.

Caruselul avea 18 locuri, dintre care 14 ocupate cu tineri cu vârste cuprinse între 14 și 20 de ani. La un moment dat, unul dintre brațe a rămas blocat aproximativ 40 de minute, la o distanță de circa patru – cinci metri de sol, în poziția răsucit cu capul spre sol, fără să mai răspundă comenzilor.

Cele 14 persoane care erau blocate în carusel au fost coborâte la sol de către pompierii Inspectoratului pentru Situații de Urgență Caraș-Severin.

Zece tineri au fost preluați de echipajele Serviciului Județean de Ambulanță

Zece tineri au fost preluați de echipajele Serviciului Județean de Ambulanță și transportați la spital, unde li s-au acordat îngrijiri medicale, fără să rămână internați, conform Agerpres.

Administratorul societății, un bărbat de 49 de ani, din județul Ilfov, a fost condus la sediul poliției pentru cercetări.

„În acest caz a fost întocmit dosar penal pentru infracțiunea de lovire sau alte violențe, iar caruselul fost indisponibilizat până la finalul cercetărilor“, precizează IPJ Caraș-Severin.

De asemenea, au fost informați reprezentanții Inspectoratului Teritorial de Muncă și Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului Caraș-Severin.

Polițiștii continuă cercetările în acest caz

Polițiștii continuă cercetările în acest caz în vederea stabilirii cu exactitate a tuturor cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs evenimentul și pentru dispunerea măsurilor legale care se impun, arată sursa citată.