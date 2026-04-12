Papa Leon al XIV-lea – invitație surpriză

Vietnamul l-a invitat pe Papa Leon al XIV-lea pentru o vizită fără precedent în această țară din Asia de Sud-Est, a anunțat presa de stat vietnameză, pe fondul unei apropieri diplomatice din ultimii ani între regimul comunist și Vatican, transmite AFP.

Potrivit Agenției de știri vietnameze, „Papa și-a exprimat recunoștința și dorința de a efectua în curând o vizită în Vietnam”. Leon al XIV-lea ar fi „exprimat, de asemenea, dorința de a intensifica schimburile pentru a aprofunda relațiile bilaterale”.

Vietnamul și Vaticanul nu întrețin relații diplomatice

Hanoiul și Vaticanul nu mai întrețin relații diplomatice oficiale de la sfârșitul războiului din Vietnam, în 1975, dar un grup de lucru se reunește din 2009 pentru a deschide calea către o normalizare.

Cele două părți au făcut un pas important în 2023, convenind asupra prezenței unui reprezentant pontifical rezident în țara comunistă