Gest deosebit al președintelui Franței! Ce a făcut Macron în timpul unei plimbări prin Roma

Preşedintele francez, Emmanuel Macron, a intervenit pentru a ajuta un bărbat în vârstă aflat în dificultate, în timpul unei plimbări prin centrul Romei, joi seară, informează agenţia ANSA. El le-a cerut medicilor săi să intervină şi, după minute bune de îngrijiri, liderul francez l-a salutat pe bătrân și și-a continuat plimbarea.

Emmanuel Macron se află în capitala Italiei împreună cu soţia sa, Brigiite, pentru întâlnirea programată vineri, la Vatican, cu Papa Leon al XIV-lea.

Ce s-a întâmplat mai exact

Seara trecută, după cina de la „Bolognese”, Emmanuel Macron la o plimbare prin centrul Romei şi, la un moment dat, el a observat un bătrân prăbușit pe treptele unei clădiri şi a intervenit imediat în ajutorul acestuia.

Potrivit sursei citate, când l-a văzut pe bărbat stând pe o treaptă şi arătând rău, şeful statului francez s-a oprit şi le-a cerut medicilor săi personali să-i verifice starea. Doctorii au petrecut aproximativ 15 minute acordându-i asistenţă bărbatului şi evaluându-l, după care Emmanuel Macron a dat mâna cu acesta şi şi-a continuat plimbarea.

Emmanuel Macron a părăsit hotelul din Roma fără să răspundă întrebărilor despre armistițiul din Iran, oferind doar un salut rapid înainte de a urca în mașină cu destinația Vatican.

Citește și: Ce spune Emmanuel Macron despre atitudinea lui Trump față de aliați









