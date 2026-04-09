Bloomberg: Washingtonul le cere aliaților europeni să prezinte planuri pentru securizarea strâmtorii Ormuz

Statele Unite vor angajamente concrete din partea aliaților europeni în privința promisiunii acestora de a contribui la asigurarea securității Strâmtorii Ormuz. Potrivit unui înalt oficial NATO citat de Bloomberg, Washingtonul vrea ca aliații să prezinte, în câteva zile, planuri concrete pentru a garanta navigația în Strâmtoarea Ormuz, potrivit G4Media.ro

Solicitarea a fost prezentată în cadrul discuțiilor dintre oficialii americani și cei ai NATO la Casa Albă, unde Trump s-a întâlnit cu șeful NATO, Mark Rutte, precum și la Pentagon și la Departamentul de Stat, mai scrie Bloomberg.

Informația vine în contextul în care o coaliție condusă de Marea Britanie, formată din peste 40 de țări, s-a angajat să contribuie la redeschiderea Strâmtorii Ormuz după încetarea luptelor din Orientul Mijlociu.

În ciuda faptului că Trump a anunțat marți seara un armistițiu de două săptămâni cu Teheranul, atacurile din partea Israelului și Iranului au continuat. Acest lucru ridică semne de întrebare dacă ultima solicitare a SUA va stimula aliații să prezinte rapid planuri și dacă aceștia consideră realist termenul de câteva zile stabilit de SUA.

În plus, miercuri seara, Teheranul a acuzat Washingtonul că a încălcat acordul și a anunțat din nou închiderea Strâmtorii Ormuz.

Operațiunea lansată de Trump împotriva Iranului a generat tensiuni între Washington și capitalele țărilor aliate. Unele state membre au refuzat să permită Statelor Unite să utilizeze bazele militare pentru a lansa atacuri asupra Iranului.

Citeşte şi: În primele două luni din 2026, deficitul comercial a scăzut cu 15,6%