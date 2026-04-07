Președintele Nicușor Dan vizitează azi centrul de mari arși din Timișoara

Președintele Nicușor Dan se va afla marți la Timișoara, unde va vizita Centrul de mari arși al Spitalului Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu“.

Șeful statului va fi însoțit de ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.

Vizita are ca obiectiv evaluarea centrului de mari arși, precum și analiza capacității de intervenție și a dezvoltării rețelei naționale pentru tratamentul pacienților cu arsuri severe, potrivit unei informări a Ministerului Sănătății.

Cei doi oficiali vor vizita centrul de mari arși la ora 11.00, iar ulterior vor susține declarații de presă.