Șefa TVR spune că are salariul prea mare

Adriana Săftoiu, președintele și directorul general al Televiziunii Române (TVR), spune că are un salariu supradimensionat din cauza unei prevederi din contractul colectiv de muncă negociat cu sindicatele.

Declarațiile Adrianei Săftoiu au fost făcute în podcastul Judecata de Acum, publicat pe 26 martie, și au fost citate de G4media.

Potrivit acesteia, legea spune că trebuie să aibă un salariu similar unui ministru, de 21.000 lei brut, dar, datorită unui „coeficient” din Contractul Colectiv de Muncă, salariul ajunge să fie de peste 2 ori mai mare.

„Legea spune ceva foarte simplu: șeful TV e asimilat unui ministru din punctul de vedere al salariului: 21.000 de lei brut. Ce să vedeți, am salariul mult mai mare. Eu sunt președinte al Consiliului de Administrație, dar și Director General. Directorul General trebuie să aibă carte de muncă. Am descoperit că la Contractul Colectiv de Muncă există o anexă cu niște coeficienți. Coeficientul e 10,5 pentru președintele-director general al TVR. Acest coeficient se înmulțește cu salariul minim pe TVR, cam 4250 lei. Înmulțiți cu 10,5”, a explicat Adriana Săftoiu.

Ea a adăugat că de acești coeficienți mari de salarizare beneficiază și alți directori și producători din TVR. Șefa TVR a mai spus că, pentru a-și scădea salariul, e nevoie de o renegociere a acestui act.

„Ca să-mi pot scădea salariul trebuie să deschid Contractul Colectiv de Muncă și să scad coeficienții, care duc la valori foarte mari, pentru producători, pentru directori. Prin negocierea cu sindicatele care urmează pe CMM, începem cu acest coeficient care va fi redus”, a mai spus șefa TVR. Adriana Săftoiu a adăugat că legea de funcționare a TVR este una învechită și ar trebui actualizată.