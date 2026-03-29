Cod galben de ploi însemnate cantitativ în aproape jumătate de țară

Administrația Națională de Meteorologie a emis, duminică, o atenționare Cod galben de precipitații însemnate cantitativ și ninsori la munte, valabilă până luni dimineața în aproape jumătate de țară.

Astfel, în Dobrogea, în cea mai mare parte a Moldovei și a Munteniei și în sud-estul Transilvaniei va ploua însemnat cantitativ. La munte precipitațiile vor fi mixte, iar la altitudini mai mari, de 1600 m, în Carpații Meridionali și Orientali va ninge, se va depune strat de zăpadă, local consistent, cu grosimi în medie de 10…20 cm și va fi viscol (vânt cu rafale în general de 60…70 km/h).

Până la sfârșitul intervalului, se vor acumula cantități de apă de 25…30 l/mp și pe alocuri de peste 30…40 l/mp.

Temporar vor fi intensificări ale vântului local în estul și în sud-vestul țării, cu viteze în general de 40…50 km/h.