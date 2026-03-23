Guvernul pregătește măsuri de urgență pentru a opri scumpirea carburanților

Ministerul Energiei și Ministerul Finanțelor au ajuns la un acord asupra unui pachet de măsuri menit să încetinească scumpirea carburanților, susțin surse politice.

Planul a fost discutat direct cu premierul și ar putea fi adoptat chiar în această săptămână, în ședința de Guvern programată pentru joi. Nu este exclus însă ca premierul llie Bolojan să convoace o ședință extraordinară înainte de acest termen, pentru a urgenta aplicarea măsurilor.

Sursele citate indică faptul că ministrul Energiei, Bogdan Ivan, ar putea face un anunț oficial chiar în cursul zilei de astăzi, în contextul presiunilor tot mai mari generate de creșterea prețurilor la pompă, potrivit stiripesurese.ro

Echipele de specialiști analizează mai multe scenarii de intervenție

De aproximativ trei săptămâni, echipele de specialiști din cadrul Ministerului Energiei și Ministerului Finanțelor analizează mai multe scenarii de intervenție.

Creșterile din ultimele zile se resimt direct în buzunarul șoferilor. La data de 23 martie, benzina standard a ajuns la aproximativ 9,13 lei/litru, în timp ce motorina se apropie periculos de pragul psihologic de 10 lei, depășindu-l deja în unele stații.

România a ajuns într-o poziție tot mai dezavantajoasă

Comparativ cu statele din regiune, România a ajuns într-o poziție tot mai dezavantajoasă, fiind depășită la nivel de preț doar de Grecia și Albania.

În Bulgaria, benzina se situează în jur de 6,6 lei/litru, iar în Macedonia de Nord variază între 6,5 și 6,8 lei/litru — semnificativ sub nivelul din România.

În Serbia, prețurile sunt mai apropiate, între 8,5 și 9 lei/litru, în timp ce în Grecia benzina ajunge frecvent între 9 și 10 lei/litru. Albania rămâne cea mai scumpă piață, cu valori care depășesc 10 lei/litru.

Situația este similară și în cazul motorinei: aproximativ 7,3 lei/litru în Bulgaria, între 6,5 și 7 lei/litru în Macedonia de Nord și 7,5 – 8 lei/litru în Serbia. În Slovenia, motorina ajunge la 9 – 10 lei/litru, iar în Albania depășește 10,5 lei/litru.