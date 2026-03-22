Deținut găsit spânzurat în Penitenciarul Focșani

Un deținut de la Penitenciarul Focșani a fost găsit mort, sâmbătă noaptea, după ce s-ar fi spânzurat în zona unde a fost repartizat la muncă de noapte, a informat instituția de detenție.

„În data de 21.03.2026, la ora 22.15, o persoană privată de libertate, repartizată la muncă de noapte la decantor, fără supraveghere, fiind încadrat în regim deschis, a fost găsită spânzurată în apropierea locului de muncă. A fost anunțat de îndată asistentul medical de serviciu, care a început manevrele de resuscitare. La ora 22.20 a fost apelat serviciul unic de urgență 112, iar la ora 22.36, aceștia au sosit în unitate. La ora 22.38 a fost constatat decesul“, a transmis Penitenciarului Focșani.

Bărbatul era condamnat la o pedeapsă de cinci ani și opt luni de închisoare pentru trafic de droguri de mare risc și avea un parcurs execuțional exemplar. Era implicat activ în programe de reintegrare, participând frecvent la activități socio-educative de prevenire a criminalității în școli și licee.

Reprezentanții penitenciarului subliniază că nu au existat semne care să indice un risc de suicid. Deținutul era vizitat frecvent de familie, comunica zilnic telefonic cu rudele și urma să fie discutat în comisia de liberare condiționată în iulie. În această lună, fusese propus pentru recompensare cu permisiunea de ieșire din penitenciar.

Au fost anunțate familia decedatului, dar și Parchetul de pe lângă Tribunalul Vrancea și Inspectoratul de Poliție Județean Vrancea, care urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs evenimentul. Totodată, la nivelul unității de detenție va fi declanșată o anchetă internă.

