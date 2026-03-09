Războiul din Orientul Mijlociu se intensifică: Hezbollah spune că luptă cu trupe israeliene în estul Libanului

Tensiunile din Orientul Mijlociu continuă să crească, după ce mișcarea militantă Hezbollah a declarat că se confruntă cu forțe terestre israeliene în estul Lebanon.

În același timp, Israel a raportat că a fost vizat de atacuri cu drone iraniene, primele de la anunțarea lui Mojtaba Khamenei ca nou lider suprem al Iran.

Ciocniri la granița Libanului

Potrivit Hezbollah, luptele au izbucnit după ce forțele israeliene ar fi ajuns în estul Libanului, unele unități fiind transportate cu elicopterul din Syria.

Ciocnirile vin pe fondul escaladării conflictului regional și al intensificării atacurilor aeriene și cu drone în zonă.

Israelul anunță atacuri asupra unor obiective din Iran

Armata israeliană a anunțat că a lansat noi raiduri asupra unor ținte din centrul Iranului.

Potrivit comunicatului militar, atacurile au vizat:

centre de comandă ale securității interne

instalații de producție pentru motoare de rachete

situri de lansare a rachetelor balistice

Printre obiectivele atacate s-ar fi numărat și facilități din orașul Isfahan, inclusiv sedii ale Gărzilor Revoluționare și ale forței paramilitare Basij.

Israelul acuzat de utilizarea fosforului alb

Organizația pentru drepturile omului Human Rights Watch a acuzat armata israeliană că ar fi folosit muniție cu fosfor alb într-un sat din sudul Libanului.

Potrivit raportului, obuzele ar fi fost trase asupra zonelor rezidențiale din satul Yohmor.

Fosforul alb este o substanță incendiară extrem de periculoasă, care poate provoca arsuri severe și incendii, iar utilizarea sa în zone populate este considerată ilegală conform dreptului internațional.

Armata israeliană nu a comentat deocamdată acuzațiile.

Impactul conflictului asupra regiunii

Escaladarea tensiunilor afectează și alte state din regiune.

Compania petrolieră de stat din Bahrain a declarat forță majoră pentru transporturile sale după ce un atac iranian a provocat un incendiu la rafinăria sa.

Turkey intenționează să desfășoare șase avioane de luptă F-16 în nordul Northern Cyprus pentru a consolida securitatea în zonă.

Miniștrii de finanțe din G7 discută posibilitatea eliberării unor rezerve strategice de petrol pentru a stabiliza piața energetică globală.

India a permis navelor iraniene să acosteze

Ministrul de externe al India, Subrahmanyam Jaishankar, a declarat că guvernul de la New Delhi a permis acostarea a trei nave iraniene în porturile indiene.

Una dintre acestea a ajuns deja în portul Kochi, iar echipajul său se află în facilități navale indiene, potrivit France 24.

