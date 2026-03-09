(VIDEO) Incendiu uriaș la Gara Centrală din Glasgow. O clădire istorică s-a prăbușit, iar zona a fost evacuată

Un incendiu de proporții a izbucnit duminică într-o clădire situată lângă Gara Centrală din Glasgow, provocând prăbușirea parțială a imobilului și evacuarea zonei.

Incendiul s-a agravat pe măsură ce noaptea trecea

Focul a izbucnit într-un magazin de țigări electronice de pe Union Street, iar intervenția pompierilor a continuat ore întregi. Din fericire, nu au fost raportate victime, însă traficul feroviar din cea mai aglomerată gară din Scoția a fost grav afectat, potrivit BBC.

Incendiul a pornit într-o clădire victoriană

Potrivit autorităților, incendiul a izbucnit duminică după-amiază într-o clădire victoriană clasificată drept monument istoric de categoria B.

Clădirea, cunoscută sub numele de Union Corner, se află la intersecția dintre Union Street și Gordon Street și datează din anul 1851, fiind mai veche decât gara din apropiere, inaugurată în 1879.

Flăcările s-au extins rapid, iar câteva ore mai târziu o parte a clădirii s-a prăbușit. Martorii au descris imaginile de la fața locului ca fiind „catastrofale”.

Peste 60 de pompieri au intervenit

Scottish Fire and Rescue Service a mobilizat peste 60 de pompieri și 15 autospeciale pentru a combate incendiul.

Inițial, șase echipaje au fost trimise la fața locului în jurul orei 15:45, însă situația s-a agravat pe parcursul serii.

La apogeul intervenției au fost mobilizate și resurse speciale, inclusiv vehicule cu scară de mare înălțime și echipe de salvare pe apă.

Pompierii au continuat să lupte cu incendiul și la peste 13 ore după izbucnirea acestuia.

Gara rămâne închisă, trenurile sunt anulate

Autoritățile feroviare au anunțat că serviciile feroviare din gară vor fi suspendate cel puțin până luni seara, iar redeschiderea nu are încă o dată estimată.

Network Rail a transmis că, în urma verificărilor preliminare, nu au fost identificate pagube majore la stație, însă situația va fi evaluată complet.

Operatorul ScotRail a precizat că:

trenurile nu vor circula către sau dinspre nivelul superior al gării,

trenurile de pe linia inferioară nu vor opri în stație,

vor fi disponibile doar opțiuni limitate de transport alternativ.

Pasagerii sunt sfătuiți să verifice informațiile actualizate înainte de a călători.

Hotel și afaceri locale evacuate

Hotelul Voco Grand Central Glasgow, situat în incinta gării, a fost evacuat, iar oaspeții au fost relocați în alte unități de cazare din oraș.

Mai multe afaceri din clădire au fost distruse de incendiu, inclusiv restaurantul Sexy Coffee și salonul de coafură Willow.

Reacția premierului scoțian

Prim-ministrul Scoției, John Swinney, s-a declarat „profund îngrijorat” de situație și a îndemnat populația să respecte indicațiile serviciilor de urgență.

Poliția a izolat zona dintre Gordon Street și St Vincent Street, iar locuitorii din apropiere au fost sfătuiți să evite perimetrul și să țină ferestrele închise.

