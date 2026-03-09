(VIDEO) Casa Rihannei din Beverly Hills, ținta unor focuri de armă. Poliția a reținut o suspectă

Casa Rihannei din Beverly Hills a fost vizată de focuri de armă, duminică după-amiaza, potrivit informațiilor oferite de Los Angeles Police Department.

Autoritățile spun că o femeie suspectă a fost localizată și reținută la scurt timp după incident. Din fericire, nimeni nu a fost rănit, potrivit BBC.

Femeia ar fi tras șapte focuri de armă

Poliția a intervenit după ce au fost raportate focuri de armă în jurul orei 13:15, ora locală.

Potrivit anchetatorilor, o femeie de aproximativ 30 de ani s-ar fi oprit cu mașina în fața proprietății și ar fi tras șapte focuri de armă, înainte de a părăsi rapid zona.

La fața locului au fost găsite tuburi de cartușe provenite de la o pușcă de asalt, potrivit unui oficial citat de CBS News.

Vehiculul suspectei a fost descoperit la aproximativ 12 kilometri de locuința artistei, iar femeia a fost ulterior reținută. Identitatea ei nu a fost făcută publică până în acest moment.

Rihanna se afla acasă în momentul incidentului

O sursă din cadrul forțelor de ordine a declarat pentru Los Angeles Times că artista se afla în conacul său în momentul atacului.

Cu toate acestea, nimeni nu a fost rănit, iar poliția continuă investigația pentru a stabili motivele incidentului.

Un an intens pentru Rihanna și A$AP Rocky

Evenimentul vine într-o perioadă aglomerată pentru artistă. În septembrie anul trecut, Rihanna a devenit mamă pentru a treia oară, aducând pe lume o fetiță împreună cu partenerul ei, rapperul A$AP Rocky.

Cei doi mai au împreună doi fii, Riot și RZA.

Cuplul a anunțat ultima sarcină în cadrul celebrului Met Gala.

În februarie 2025, A$AP Rocky a fost găsit nevinovat într-un proces în care era acuzat că ar fi tras cu arma asupra unei foste prietene.

De la star pop la miliardară în afaceri

Născută în Barbados, artista – al cărei nume real este Robyn Fenty – a devenit celebră la începutul anilor 2000 cu hituri precum Pon de Replay și Umbrella.

Recent, Rihanna a marcat 20 de ani de la lansarea primului album și și-a consolidat imperiul de afaceri, care include brandul de cosmetice Fenty Beauty și linia de lenjerie Savage X Fenty.

Potrivit revistei Forbes, averea artistei de 37 de ani depășește un miliard de dolari.

