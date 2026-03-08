(VIDEO) Plouă cu petrol peste Teheran. Capitala Iranului, devastată de incendii puternice

Cei aproape 10 milioane de locuitori din Teheran au constatat, duminică dimineață, că orașul e devastat de incendii și sufocat de nori negri și denși de fum, după ce atacurile israeliene de peste noapte ar fi lovit depozite de combustibil.

Footage of a roaring fire at the Shahr Rey oil refinery in Tehran this evening.



Via @mamlekate pic.twitter.com/yyw4y02nOT — Visegrád 24 (@visegrad24) March 7, 2026

Bombardamentele au declanșat incendii extinse. Ploaia care căzut peste oraș s-a contaminat de la combustibilul ars și a devenit neagră, potrivit CNN. „Puteți vedea că apa de ploaie este de fapt neagră. Se pare că este saturată cu petrol”, a spus jurnalistul CNN, în timp ce camera manevrată de operatorul său filma lichidul scurs pe trotuar. „Deci asta cade în această dimineață: acest tip de ploaie plină de petrol pe care o constatăm acum asupra capitalei iraniene, după ce au avut loc atacurile“.

Bombardamente intense

Asta se întâmplă după o noapte de bombardamente intense aici, în capitala Iranului, în care au fost vizate instalațiile petroliere din sudul și vestul orașului”, a detaliat el. Incendii devastatoare în Teheran, după ultimele bombardamente israeliene. Armata israeliană a confirmat că a lovit, sâmbătă seara, depozite de combustibil din Teheran. Potrivit israelienilor, e vorba despre facilități care distribuie combustibil „diverșilor consumatori, inclusiv entităților militare din Iran”.

O înregistrare video difuzată de presa internațională a surprins flăcări și fum ridicându-se de la rafinăria de petrol Shahran din Teheran. „Acesta este un atac semnificativ, care constituie un pas suplimentar în agravarea pagubelor aduse infrastructurii militare a regimului terorist iranian”, au declarat Forțele de Apărare ale Israelului într-un comunicat.

4 depozite lovite

Patru depozite de petrol din Teheran au fost lovite în noaptea de sâmbătă spre duminică la Teheran şi în împrejurimi, provocând moartea a patru persoane, au declarat autorităţile locale, îndemnând locuitorii să rămână în case din cauza riscurilor pentru sănătate, relatează Agerpres, citând AFP. Distribuţia de combustibil a fost oprită „temporar” la Teheran în urma atacurilor, a anunţat guvernatorul capitalei, Mohammad Sadegh Motamedian, citat de agenţia oficială de ştiri IRNA.

„Cele cinci instalaţii au fost avariate,dar incendiile sunt sub control. Patru angajaţi, dintre care doi şoferi, au fost ucişi””, a declarat pentru televiziunea de stat şeful companiei naţionale de distribuţie a produselor petroliere, Keramat Veyskarami. Fumul provenit de la incendiile declanşate de aceste atacuri a invadat cerul de deasupra capitalei iraniene în cursul nopţii, acoperind oraşul cu un văl negru în primele ore ale dimineţii.