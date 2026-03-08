Lumea va cumpăra mai puține telefoane

Livrările mondiale de telefoane vor scădea cu 12,9% față de anul precedent în 2026, până la 1,1 miliarde de unități, potrivit unui raport al International Data Corporation (IDC). Această scădere va duce piața smartphone-urilor la cel mai scăzut volum anual de livrări din ultimul deceniu.

O viziune similară este adoptată și de către analiștii de la Counterpoint Research, care prevăd un declin de 12% al pieței de telefoane în acest an, la sub 1 miliard de unități, cel mai scăzut volum anual din 2013, când tranziția globală la 4G era încă în plină accelerare. Analiștii au revizuit în jos previziunea actuală, care reprezintă o scădere bruscă față de ce preconizau în luna noiembrie, pe fondul intensificării crizei de deficit de memorie. „Ceea ce asistăm nu este o criză temporară, ci un șoc de proporții tsunami care își are originea în lanțul de aprovizionare cu memorii și care are efecte în lanț asupra întregii industrii de electronice de consum.

Telefoanele ieftine vor suferi cel mai mult

Piața globală a smartphone-urilor, în special producătorii de dispozitive Android, se confruntă cu o amenințare semnificativă. Furnizorii ale căror afaceri se concentrează în principal pe segmentul low-end al pieței vor avea probabil cel mai mult de suferit. Creșterea costurilor componentelor le va afecta marjele de profit și nu vor avea altă opțiune decât să transfere costurile către utilizatorii finali”, a declarat Francisco Jeronimo, vicepreședinte pentru Worldwide Client Devices, IDC.

Rezistența segmentului premium și presiunea piețelor emergente vor accelera consolidarea industriei

Nu toate segmentele pieței vor fi afectate în mod egal, iar segmentele premium se preconizează că vor rămâne mai rezistente decât piața de masă și vor înregistra probabil o creștere de o singură cifră, în timp ce segmentul cu prețuri sub 200 de dolari se preconizează că va înregistra o scădere de peste 20%. Francisco Jeronimo este de părere că Apple și Samsung sunt mai bine poziționați pentru a face față acestei crize.

”În timp ce furnizorii Android mai mici și poziționați în segmentul low-end se luptă cu creșterea costurilor, Apple și Samsung nu numai că ar putea să reziste crizei, dar ar putea chiar să-și extindă cota de piață pe măsură ce concurența se intensifică.”



