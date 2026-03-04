CNAB: 29 de curse, anulate astăzi din cauza evenimentelor din Orientul Mijlociu

7.8 C
Potrivit Companiei Naționale Aeroporturi București, 29 de curse către sau dinspre Egipt, Israel, Dubai, Qatar, Liban și Cipru sunt anulate miercuri, ca urmare a evenimentelor din Orientul Mijlociu.

Este vorba despre 14 decolări și 15 aterizări ale unor zboruri aparținând operatorilor aerieni Anima Wings, El Al-Israel Airlines, Fly One Romania, FlyDubay, Hisky Europe, Qatar Airways, Ryanair, TAROM și Wizz Air Malta.

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii (MTI) a recomandat cetățenilor români care au planificate călătorii către statul Israel sau statele limitrofe direct afectate de conflict să anuleze sau să reprogrameze aceste deplasări pentru o dată ulterioară, conform Agerpres.

Sâmbătă dimineața, Israelul și Statele Unite au lansat atacuri împotriva Iranului, fiind anunțate explozii în Teheran și alte orașe, precum Tabriz (nord-vest) și Isfahan (centru). Iranul a răspuns cu lansarea de rachete și drone împotriva bazelor militare americane din Bahrain, Qatar și Emiratele Arabe Unite și a centrelor militare de pe teritoriul israelian, potrivit EFE.

