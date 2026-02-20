Eric Dane, starul din „Anatomia lui Grey“, a murit la 53 de ani

9 C
Craiova
De Magda Dragu
Actorul Eric Dane, vedeta din „Grey’s Anatomy” şi „Euphoria”, a murit la vârsta de 53 de ani, scrie CNN. În 2025 el anunțase că suferă de scleroză laterală amiotrofică, o boală care afectează progresiv celulele nervoase din creier şi măduva spinării. 

„Cu inimile grele, vă anunțăm că Eric Dane a decedat joi după-amiază, în urma unei lupte curajoase cu SLA”, a declarat familia sa într-un comunicat. 

„Și-a petrecut ultimele zile înconjurat de prieteni dragi, de soția sa devotată și de cele două fiice frumoase ale sale, Billie și Georgia, care erau centrul lumii sale. De-a lungul călătoriei sale cu SLA, Eric a devenit un susținător pasionat al conștientizării și cercetării, hotărât să facă o diferență pentru alții care se confruntă cu aceeași boală. Îi vom simți lipsa profund. Eric își adora fanii și este veșnic recunoscător pentru dragostea și sprijinul pe care le-a primit. Familia a cerut intimitate în timp ce trece prin aceste momente dificile”, se mai arată în comunicat.

Eric Dane și-a început cariera în televiziune

Născut pe 9 noiembrie 1972, la San Francisco, Dane și-a început cariera în televiziune cu un rol ca invitat în serialul „Saved by the Bell”, urmat de apariții în „The Wonder Years”, „Married… with Children”, „Renegade ” și alte seriale. A câștigat timpuriu recunoaștere datorită rolurilor recurente în drama medicală „Gideon’s Crossing” (2001–2002) și în serialul supranatural „Charmed” (2003–2004), înainte de a fi distribuit în serialul „Anatomia lui Grey” în 2006, unde a rămas un personaj central până în 2012.

Dincolo de „Anatomia lui Grey”, Dane a fost vedeta serialului de acțiune The Last Ship, difuzat de TNT, din 2014 până în 2018, avându-l ca protagonista timp de cinci sezoane în rolul căpitanului Tom Chandler. Printre filmele sale se numără X-Men: The Last Stand, Marley & Me, Burlesque, Dangerous Waters și Bad Boys: Ride or Die.

Colegii și fanii și-l amintesc pe Dane ca pe un profesionist desăvârșit și o prezență caldă pe platourile de filmare. 

