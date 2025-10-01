„Să înțelegem dislexia!” – Conferința LEXIS aduce la Craiova specialiști în sprijinul copiilor cu tulburări de învățare

Asociația pentru Copii Dislexici Craiova, în parteneriat cu Asociația MIRIAS Educational, organizează ediția a II-a a proiectului DISLEXIA – EDUCAȚIE FĂRĂ BARIERE, eveniment ce include Conferința LEXIS, dedicată înțelegerii și sprijinirii copiilor cu Tulburări Specifice de Învățare (TSI), în special dislexia.

Conferința va avea loc pe 8 octombrie 2025, între orele 15:00–17:30, la Hotel Ramada, Craiova, reunind experți în educație, psihologie și intervenție terapeutică.

Obiectivele conferinței

Organizatorii își propun:

să popularizeze existența și înțelegerea fenomenului TSI în județul Dolj;

să promoveze metode adecvate de evaluare și intervenție;

să prezinte exemple de bună practică pentru preșcolari și elevi din ciclul primar;

să crească nivelul de conștientizare privind drepturile și nevoile copiilor dislexici.

Evenimentul este destinat cadrelor didactice, psihologilor, logopezilor, formatorilor și factorilor de decizie din domeniul educației, dar și părinților interesați.

Invitați speciali

Printre participanți se numără:

Angela Ioan , președinte al Asociației București pentru Copii Dislexici (ABCD);

, președinte al Asociației București pentru Copii Dislexici (ABCD); Lorana Gavril , psiholog clinician, specialist în terapia copiilor dislexici;

, psiholog clinician, specialist în terapia copiilor dislexici; prof. univ. dr. Adrian Roșan , Universitatea Babeș–Bolyai, Cluj-Napoca;

, Universitatea Babeș–Bolyai, Cluj-Napoca; Ramona Mihaela Roșu, profesor, președinte Asociația MIRIAS Educational.

Conferința include și o sesiune interactivă de întrebări și răspunsuri cu invitații.

Toți participanții vor primi diplome de participare recunoscute în activitatea profesională a cadrelor didactice, semnate de Inspectoratul Școlar Județean Dolj și CJRAE Dolj.

Eveniment conex: teatru educațional despre dislexie

Pe 9 octombrie 2025, ora 19:00, la Teatrul Național „Marin Sorescu” – Sala Studio, va fi prezentat spectacolul „Harta lui Elian”, realizat de Teatrul GONG din Sibiu.

Piesa aduce în prim-plan, într-o formă artistică și sensibilă, experiențele unui copil dislexic, oferind publicului o perspectivă emoțională și empatică asupra acestei tulburări.

Evenimentul este recomandat atât specialiștilor din educație, cât și elevilor și părinților.