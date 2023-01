Atenție când mergeți în vacanţă! Un cuplu din Cluj susține că a fost jecmănit de o firmă de închirieri auto

Un cuplu din Cluj a ales să-și petreacă o mini-vacanță în Catania, Italia. Aici cei doi tineri, Alin şi Ştefana, susțin că au avut parte de o reală aventură. Au închiriat pentru câteva zile o mașină de la o companie autorizată. Cei doi au plătit închirierea după un anunţ pe care l-au văzut pe un site de rezervări.

„După rezervarea cazării în Catania am primit o ofertă foarte avantajoasă de închiriere a unei mașini. Am decis să achit, gândindu-mă că îmi va fi de ajutor în vizitarea Siciliei. Primul lucru suspect a fost că în momentul când am ajuns la sediul din aeroportul Catania mi-au spus că nu mai au acea mașină pe care o rezervasem și că îmi pot oferi doar una mai încăpătoare, un FIAT 500X, dar că prețul va crește cu 100 de euro.

Am acceptat din comoditate. Apoi am cerut asigurare full casco și am fost asigurat că o am. Am ajuns în centrul orașului Catania, unde aveam cazarea, aproape de Piazza del Duomo și de la recepţie mi s-a recomandat să parchez într-o parcare publică. Am lăsat mașina pe un loc de parcare, am achitat parcarea pentru toată noaptea, iar un băiat destul de agitat mi-a cerut insistent să îi dau 2 euro pentru a avea grijă de mașină. I-am dat ca să scap de el, pentru că mă trăgea de mână destul de agresiv și a plecat nemulțumit că nu aveam și țigări”, povesteşte Alin.

Problemele au început din a doua zi de vacanță

A doua zi dimineaţă, surpriză, însă. Cei doi tineri susțin că au găsit maşina avariată. Iar de aici a început o reală aventură.

„Maşina nu mai avea stopuri, dar era închisă și fără o urmă vizibilă de spargere. Am constatat apoi că dispăruseră și roata de rezervă, triunghiul reflectorizant, trusa medicală. De asemenea, actele mașinii și câteva obiecte personale lăsate în portbagaj. Am sunat imediat firma de închirieri și mi s-a spus să fac plângere la poliție și apoi să duc mașina la sediul lor de la aeroport. Am făcut plângerea, iar când am înapoiat mașina mi s-a spus că nu este asigurată decât în caz de accident și nu de furt și că în acea noapte avuseseră loc mai multe furturi asemănătoare. Mi-au spus că îmi vor reține de pe card încă 800 de euro, pe lângă garanția de 250 de euro. Am acceptat, asumându-ne că nu am citit regulamentul lor de pe site. Cu toate că era, zic eu, normal să ne spună acest „mic detaliu” la închirierea mașinii.

Problemele au continuat însă. Aceeași firmă a încercat să mai retragă 1200 de euro de pe cardul pe care îl prezentasem la închiriere, fără să fiu înştiinţat. Banca a respins tranzacţia, care probabil, i s-a părut suspectă. După ce am revenit acasă, povestea a continuat. Am primit o factură estimativă de 1209 euro. Am cerut o factură reală, nu estimativă, dar nu am mai primit niciun răspuns. Mai apoi, la 2 săptămâni după închirierea mașinii m-am trezit cu alți bani retrași de pe card, la două intervale orare diferite: 400 de euro și apoi 90 de euro au fost sumele retrase de aceeași firmă. Am trimis un mail în care am cerut justificarea acestor sume, dar nu am primit nici un răspuns”, explică Alin.

Citește întreg materialul pe G4Media.

Citește și: Vâlcea: 15 persoane ajunse la spital consumaseră droguri la o petrecere