Covid-19: În SUA, aproape toți cei care au decedat în ultima perioadă erau nevaccinați

În prezent, aproape toate decesele cauzate de Covid-19 survin la cei nevaccinați, o demonstrație izbitoare a eficacității serurilor și o indicație că numărul deceselor zilnice – acum sub 300 – ar putea fi practic zero dacă toți cei eligibili ar fi primit vaccinul, informează The Associated Press.

O analiză a datelor din luna mai disponibile de la guvern arată că infectările „rebele” ale celor vaccinați complet au fost sub 1.200 la mai mult de 853.000 de spitalizări Covid. Adică 0,14%.

Și doar 150 din mai mult de 18.000 de decese Covid din mai au fost ale unor oameni vaccinați complet. Reprezintă 0,8% sau sub 5 decese pe zi în medie.

AP a analizat cifre provenite de la CDC, dar acesta nu face estimări ale procentajelor de spitalizări și decese ale oamenilor vaccinați complet, citând unele limitări în date întrucât unele state ar putea subestima asemenea infectări.

Dar tendința generală care se desprinde din date este ecoul a ceea ce autoritățile din sănătate observă în toată țara și a ceea ce spun principalii experți.

La începutul acestei luni, Andy Slavitt, un fost consilier pentru Covid-19 din administrația Biden, a sugerat că 98-99% din americanii care mor de covid sunt nevaccinați.

Iar dr. Rochelle Walensky, directoarea CDC, a spus joi că vaccinul este atât de eficace că „aproape fiecare deces, mai ales la adulți, provocat de Covid-19 este în prezent cu totul evitabil.”

Aproximativ 63% din americanii eligibili – cei în vârstă de peste 12 ani – au primit cel puțin o doză de vaccin, iar 53% sunt vaccinați complet, spune CDC. În timp ce vaccinurile sunt puține în multe țări, în SUA oferta este atât de abundentă că cererea a scăzut puternic și dozele stau nefolosite.

Dar decesele evitabile vor continua, prezic experții, iar grupurile nevaccinate ale națiunii vor înfrunta creșteri la toamnă și iarnă. Ali Mokdad, profesor de științe metrice pentru sănătate la University of Washington din Seattle, afirmă că modelele prevăd că țara va ajunge anul viitor iar la 1.000 de decese zilnic.

În Arkansas, unde rata de vaccinare este din cele mai mici din țară, cu doar 33% din populație protejată complet, cresc cazurile, spitalizările și decesele.

Poveștile despre oameni nevaccinați care mor îi pot convinge pe unii să se injecteze, dar adulții tineri – grupul cel mai puțin vaccinat – poate fi motivat mai puternic de dorința de a-i proteja pe cei dragi, spune David Michaels, epidemiolog la George Washington University din capitala federală. Alții ar putea avea nevoie de zile libere ca să se vaccineze și să treacă de efectele secundare, adaugă el.

Occupational Safety and Health Administration (OSHA) a început din această lună să ceară spitalelor și căminelor să ofere asemenea zile libere. Dar Michaels, care a condus OSHA în administrația Obama, spune că agenția ar fi trebuit să meargă mai departe și să aplice regula fabricilor de carne și altor capacități alimentare, ca și celor cu angajați în situație de risc.