Cezar Drăgoescu, candidatul Alianței Dreapta Unită la președinția CJ Dolj: Județul are nevoie de o viziune modernă pentru dezvoltare!

Cezar Drăgoescu, candidatul Alianței Dreapta Unită (ADU) la președinția Consiliului Județean Dolj, vine în fața doljenilor la alegerile din 9 iunie cu o viziune nouă și modernă. Președintele USR Dolj și unul dintre cei mai vocali consilieri locali din CLM Craiova în ultimii patru ani, Cezar Drăgoescu are experiența necesară să aducă schimbarea în județul Dolj. Călit în luptele cu Olguța Vasilescu din ședințele Consiliului Local Municipal, Drăgoescu are în spate și o experiență de 18 ani în mediul privat, în domeniul bancar și în comerț exterior.

„Prin prisma experienței acumulate în mediul privat, în cei peste 18 ani de carieră în domeniul bancar și comerț exterior, ulterior în antreprenoriat, viziunea mea asupra dezvoltării județului nostru este una modernă, în conformitate cu necesitățile oamenilor, având unicul scop de a îmbunătăți calitatea vieții acestora pe termen lung. Județul Dolj este extrem de bogat, însă oamenii sunt menținuți într-o sărăcie deliberată de către liderii PSD și PNL. Această situație trebuie schimbată de urgență!“, a afirmat Cezar Drăgoescu, candidatul Alianței Dreapta Unită la președinția Consiliului Județean Dolj.

Cezar Drăgoescu și viziunea sa pentru un Dolj modern

Președintele USR Dolj susține că județul are nevoie de o schimbare și a prezentat o parte din obiectivele sale pentru modernizarea Doljului: de la utilități, infrastructură rutieră și feroviară, investiții în educație și sănătate, până la atragerea de investitori care să creeze noi locuri de muncă. „Așa cum am mai spus, Doljul nu este un județ sărac, are un potențial mare de dezvoltare, dar interesele celor care l-au condus în ultimii 34 de ani ne-au privat de un progres adevărat. Este timpul unei schimbări“, susține Cezar Drăgoescu.

Candidatul Alianței Dreapta Unită la președinția CJ Dolj are obiective simple și clare. Drăgoescu își propune ca nicio localitate din Dolj să nu mai fie fără apă, fără canalizare, fără asfalt, fără gaze, fără grădiniță și creșă, fără o școală nouă sau un dispensar.

„Creăm noi locuri de muncă în cât mai multe localități din județ, prin atragerea de investiții, iar asta poate aduce, implicit, o creștere a nivelului de trai. Aici este însă nevoie de noi rute de transport la nivel județean, pentru asigurarea mobilității către locurile de muncă. De asemenea, știm cu toții că Doljul este al doilea bazin legumicol din țară, însă producătorii locali nu sunt sprijiniți. Vom înființa, în acest sens, piețe agro-alimentare unde producătorii să își poată vinde marfa la prețuri corecte. Vom atrage fonduri europene esențiale pentru modernizarea județului și creșterea calității vieții și vom asigura acces egal la servicii și facilități tuturor doljenilor“, afirmă Cezar Drăgoescu.

Acesta consideră că este nevoie și de reabilitarea liniilor de cale ferată și a gărilor, în colaborare cu instituțiile statului, pentru a îmbunătăți accesibilitatea și confortul călătoriilor cu trenul în județ. „Doljul are nevoie de o transformare imediată, iar cu susținerea dumneavoastră, noi reprezentăm schimbarea necesară!“, a mai spus Cezar Drăgoescu, candidatul Alianței Dreapta Unită la președinția CJ Dolj.

https://www.facebook.com/cezardragoescupolitician

CMF: 21240009