Salvatorii celorlalţi. SCJU Craiova a reluat programul de donare de organe. „Transplantul înseamnă viaţă”

Nu e gest care să te apropie mai mult de Dumnezeu decât acela de a salva viaţa unui seamăn. Nu de puţine ori medicii sunt văzuţi drept mâinile de aur ale lui Dumnezeu pe pământ, însă uneori chiar şi aceste mâini au nevoie de ajutor.

În preajma sărbătorilor de Paşte, la Craiova a avut loc, după o perioadă îndelungată de pauză, o prelevare de organe de la un donator aflat în moarte cerebrală care a oferit o nouă şansă altor trei pacienţi. Intervenţia de la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Craiova a avut loc într-o perioadă în care în mai multe spitale din ţară s-au reuşit prelevări. Un maraton care a condus la salvarea a 20 de vieţi, după ce cinci familii şi-au dat acordul pentru donarea de organe.

Activitatea a repornit în 2023

Activitatea programului de menţinere a pacientului aflat în moarte cerebrală a repornit anul trecut, în vară, după o perioadă de pauză cauzată de anumite probleme birocratice, cât şi de pandemie. În 2023, SCJU a reluat activitatea de declarare a morţii cerebrale. Însă, din motive diverse motive, echipa medicală a întâmpinat dificultăţi în a primi acceptul din partea familiilor pentru a preleva organe de la pacienţii aflaţi în moarte cerebrală.

Trei pacienţi au beneficiat de o nouă şansă datorită unui singur donator

„Recent am reuşit să efectuăm o prelevare de organe şi la spitalul nostru, de la un pacient tânăr, aflat în moarte cerebrală în urma unui politraumatism. S-au prelevat ficatul şi cei doi rinichi, aşadar trei pacienţi au beneficiat de o nouă şansă. Toate acestea nu ar fi fost posibile fără ajutorul dat de colectivul de la Departamentul de Electroencefalografie și Explorări Funcționale, coordonat de doamna profesor Veronica Sfredel. Am participat astfel cu succes la un maraton de prelevări la nivel naţional, pe parcursul a 2 zile. În urma acestui maraton, 20 de pacienţi au primit organe sănătoase. Astfel, am reuşit să susţinem şi noi campania “DA pentru viaţă”, iar acest episod ne-a motivat să ne implicăm şi mai mult în acest tip de activitate”, a transmis dr. Mircea Ionescu,coordonatorul programului de menţinere a potenţialului donator de organe din ATI de la Spitalul Judeţean de Urgenţă Craiova.

Diagnosticul de moarte cerebrală vine în urma unui proces extrem de complex

Medicul a explicat ce înseamnă acest program. Sau, altfel spus, cum unii oameni devin îngerii altora.

„Împreună cu o echipă desemnată de medici din cadrul secţiei, coordonatorul de program este cel care se ocupă de identificarea, diagnosticarea, declararea morţii cerebrale şi menţinerea în condiţii fiziologice a potenţialilor donatori aflaţi în moarte cerebrală”, a precizat dr. Mircea Ionescu.

El explică noţiunea de moarte cerebrală şi menţionează că acest diagnostic presupune o serie de teste complexe, care necesită o perioadă de timp.

„Moartea cerebrală reprezintă încetarea ireversibilă a tuturor funcţiilor creierului. Diagnosticul de moarte cerebrală se pune de către o întreagă echipă medicală, pe baza unor teste complexe indicate de protocolul de declarare a morţii cerebrale aprobat de Ministerul Sănătăţii şi necesita o anumită perioadă de timp”.

Cele mai frecvente ţesuturi transplantate sunt corneea, tendoanele şi valvele cardiace

„Transplantul de organe reprezintă, pe înţelesul tuturor, înlocuirea unui organ care nu mai funcţionează, secundar unor patologii care nu mai pot fi corectate, cu un organ sănătos care să îi preia funcţia. Acesta poate fi prelevat fie de la un donator viu, fie de la un donator aflat în moarte cerebrală”, transmite dr. Mircea Ionescu.

„ Nu orice organ din corpul uman poate fi transplantat. Organele care au fost transplantate cu succes pana acum persoanelor aflate pe lista de transplant sunt rinichii, inima, plămânii, ficatul, piele, intestin. De asemenea, există şi fenomenul de transplant de ţesut, nu doar de organ întreg. Cele mai frecvente ţesuturi transplantate sunt corneea, tendoanele şivalve cardiace”, adaugă medicul.

Menţinerea potenţialului donator, un efort de echipă

Menţinerea potenţialului donator de organe se face cu eforturi foarte mari, acest tip de pacient fiind un pacient extrem de fragil. De cele mai multe ori, el necesită ore suplimentare de lucru şi o echipă complexă de medici.

“Cu ajutorul colegilor care participă la efectuarea testelor de declarare şi la menţinerea în viaţă a acestui tip de pacient,şi care de cele mai multe ori vin de acasă, din timpul liber, reuşim să continuăm acest program. Satisfacţia extraordinară de a oferi noi şanse la viaţă nu poate fi măsurată în cuvinte”, spune coordonatorul programului de la SCJU Craiova.

De ce refuză oamenii prelevarea de organe

Pentru a reuşi însă continuarea programului, este nevoie de acceptul familiilor potenţialilor donatori, o componentă extrem de delicată încă în comunitatea din România.

“Cred că este vorba, pe de o parte, de teama de necunoscut, de un fenomen pe care nu îl pot înţelege pe deplin. Este o latură a medicinei mai greu accesibilă populaţiei. Iar impactul veştii că ruda lor este în moarte cerebrală este extrem de mare. Acceptarea acestui fapt este foarte dificilă. Apoi, ne putem lovi de obiceiuri şi cutume religioase, de dileme etice. Deşi avem în rândul oltenilor numeroşi beneficiari de organe de la donatori vii sau morţi, stăm foarte prost la capitolul donare de organe”, menţionează dr. Mircea Ionescu.

“Un pacient în moarte cerebrală poate salva mai multe vieţi”

Şi directorul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă din Craiova, dr. Eugen Georgescu, vorbeşte despre o alegere în condiţii de fragilitate emoţională şi pe fondul unor credinţe care pot influenţa decizia familiei. „Este foarte greu pentru familiile pacienţilor aflaţi în moarte cerebrală să accepte, în primul rând, că starea unei persoane dragi este ireversibilă. Apoi, după această acceptare, intervin şi anumite credinţe specifice ortodoxismului despre integralitatea corpului. Însă, într-un final, nu există o dovadă mai mare de iubire a aproapelui, aşa cum tot ortodoxismul ne învaţă, decât să salvezi o viaţă. Iar un pacient aflat în moarte cerebrală poate salva chiar mai multe vieţi”, transmite managerul SCJU Craiova.

CITEŞTE ŞI: Mesaj de la Palatul Buckingham pentru Festivalul Shakespeare Craiova