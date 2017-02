» Jumătate din Rânca e oficial staţiune turistică

Comuna Baia de Fier, din judeţul Gorj, a devenit oficial staţiune turistică de interes local, alături de alte nouă localităţi din România. Jumătate din zona montană Rânca, administrată de comuna Baia de Fier, are acum statutul de staţiune turistică. Potrivit unei hotărâri de guvern adoptate ieri, zece localități sau zone componente ale unor localități au primit atestare ca stațiuni turistice de interes local: Baia de Fier – județul Gorj, Boghiș – județul Sălaj, Colibița – județul Bistrița-Năsăud, Moisei – județul Maramureș, Negrești Oaș – județul Satu Mare, Pojorâta – județul Suceava, Sângeorgiu de Mureș – județul Mureș, zona Băile Banffy – municipiul Toplița, județul Harghita, zona Băile Ocna Dej – municipiul Dej, județul Cluj, zona Moinești-Băi – municipiul Moinești, județul Bacău. Potrivit guvernului, prin promovarea ca stațiuni turistice de interes național sau local, aceste localități vor avea șanse mari în atragerea de finanțări nerambursabile, în condițiile în care unele programe de finanțare impun existența atestării ca stațiune turistică.

Rânca e împărţită în două

Primarul din Baia de Fier, Dumitru Turbăceanu, s-a declarat mulţumit de faptul că va putea obţine mai uşor fonduri nerambursabile, în urma statutului de staţiune pe care l-a primit comuna. „Aşteptam de mult timp această hotărâre de guvern şi iată că demersul nostru a fost încununat cu succes. Putem accesa fonduri europene prin POR pentru sume de cinci milioane de euro pentru infrastructură şi alte domenii. Şi Rânca este vizată de acest statut. Rânca este un cartier din Baia de Fier. Statutul de staţiune de interes local este pentru toată comuna. Rânca este împărţită între Baia de Fier şi Novaci. Cred că şi cei de la Novaci au făcut cu ceva ani în urmă demersuri pentru a obţine statutul de staţiune de interes naţional. Mi-aş fi dorit să primească şi ei acum statutul de staţiune de interes turistic local. Era bine să pornim de jos şi să facem ce trebuie. Este mai greu să îndeplineşti condiţiile pentru staţiune de interes naţional. Vrem să atragem fonduri pentru infrastructură pentru dezvoltarea turismului. Vedem dacă ne încadrăm cu sumele şi la domeniul schiabil. Să discutăm şi noi cu consultantul. Pentru extinderea domeniului schiabil este nevoie de sume mult mai mari. Îi îndemn şi pe ceilalţi primari din zona submontană să obţină acest statut pentru localităţile pe care le conduc: Novaci, Polovragi, Tismana, Crasna, Runcu. Au şanse bune să devină staţiuni de interes local“, a declarat Dumitru Turbăceanu.

Edilul din Novaci vrea staţiune de interes naţional…

Edilul din Novaci, Dumitru Leuştean, a declarat că lucrează la documentaţia pentru ca oraşul să fie declarat staţiune de interes naţional. Leuştean a precizat că sunt şanse ca Novaciul să obţină acest statut, iar avantajele vor fi mult mai mari. Prin urmare, dacă se va reuşi acest lucru, jumătatea din Rânca administrată de Novaci va deveni staţiune de interes naţional. În Rânca ar putea să existe o staţiune de interes local şi una de interes naţional. Cum se va dezvolta zona în acest context? Rămâne de văzut care va fi rezultatul demersului iniţiat de Primăria Novaci. „În prezent, lucrăm la o strategie de dezvoltare a oraşului de care este nevoie pentru documentaţia necesară în vederea obţinerii statutului de staţiune turistică de interes naţional. Sunt şanse, aşa cum Borsecul a avut şanse, avem şi noi. Am studiat criteriile. Vom depune documentaţia la această categorie. Sper ca până în vară să obţinem statutul de staţiune de interes naţional. Dacă nu aveam şanse nu mă apucam de documentaţie. Este mai stufoasă, e adevărat, dar mergem pe această variantă. Nu e problema mea ce opţiune au avut cei de la Baia de Fier. La mine avantajele vor fi mult mai mari: acces la fonduri europene, vom putea dezvolta domeniul schiabil. Sunt variante mai bune şi pentru privaţi să acceseze fonduri europene. Vrem să modernizăm drumul forestier de pe Valea Gilortului. Are 23 de kilometri. Am identificat în Rânca pârtii de schi de 9,3 kilometri, care vor putea fi amenajate“, a declarat Dumitru Leuştean, edilul din Novaci.