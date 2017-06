» A început o nouă etapă de înscrieri la grădiniță

De ieri a început o nouă etapă de înscriere a copiilor la grădiniță, etapă care se va derula până pe 28 iulie. În județul Dolj, din datele centralizate, au rămas 2.612 locuri libere, o parte dintre acestea fiind și la unități de învățământ preșcolar din Craiova.

În județul Dolj, la prima etapă de înscrieri pentru anul școlar următor s-au înscris 3.031 de copii. Cea mai mare bătălie se dă pe unitățile de învățământ preșcolar din Craiova. Nouă grădinițe au ocupat toate locurile de la grupa mică. Pe această listă se află Grădinița „Otilia Cazimir“ -structură a Colegiului Național „Frații Buzești“ din Craiova, Grădinița „Castelul Fermecat“, Grădinița „Căsuța cu povești“, Grădinița „Elena Farago“, Grădinița „Ion Creangă“, Grădinița „Nicolae Romanescu“, Grădinița „Pinocchio“, Grădinița „Sfânta Lucia“ și Grădinița „Tudor Vladimirescu“. Aceste unități de învățământ mai au însă locuri libere la grupele mijlocie și mare, iar în unele cazuri, pentru grupa mică, managerii au depus cereri la Inspectoratul Școlar Județean Dolj pentru suplimentarea numărului de locuri. „Am avut cu 25 de cereri peste numărul locurilor disponibile și am solicitat suplimentarea locurilor“, a precizat Laura Ușurelu, directorul Grădiniței cu program prelungit „Nicolae Romanescu“. „Cele mai multe cereri primite le avem la grupa mică și am solicitat suplimentarea numărului de locuri și este posibil acest lucru prin trecerea unei clase de la grupa mijlocie, pentru care nu am nici o solicitare, la grupa mică“, a declarat Veronica Georgescu, directorul Grădiniței cu program prelungit „Tudor Vladimirescu“ din Craiova. Inspectorul școlar pentru învățământul preșcolar, Cristina Ciocoiu, a precizat că „cererile de suplimentare a numărului de locuri se vor aproba de Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Dolj dacă unitățile de învățământ fac dovada că au spațiu care să asigure găzduirea unui număr mai mare de copii“.

Peste 2.000 de locuri libere

După prima etapă de înscrieri la grădinițe au mai rămas însă multe locuri libere atât la unități de învățământ din Craiova, cât și din județ.

„Mai sunt disponibile 2.612 locuri atât la grădinițele din Craiova, cât și la cele din județ. Cele mai multe locuri libere sunt la grupa mică -1.281, apoi la grupa mijlocie sunt 700 de locuri, iar la grupa mare sunt 631 de locuri“, a precizat inspectorul școlar Nicoleta Lițoiu. Unitățile de învățământ preșcolar din Craiova care apar după prima etapă de înscrieri cu locuri libere sunt la Grădinița „Sfânta Ana“, Grădinița „Voiniceii“, Grădinița „Piticot“, Grădinița „Curcubeul Copilăriei“, Grădinița „Sfântul Anton“, Grădinița „Dumbrava Minunată“, Grădinița „Floarea Soarelui“, precum și la grădinițele care funcționează ca structuri ale școlilor și liceelor. Cererile pentru înscrieri se depun în perioada 26 iunie – 21 iulie. Fiecare grădiniță are obligația să afișeze un orar propriu pentru înscrieri la loc vizibil pentru toți cei interesați, inclusiv pe site-ul grădiniței, în situațiile în care există.