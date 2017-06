» Voluntariatul ca mod de viață, la „Aman“

La Biblioteca Județea­nă „Alexandru și Aristia Aman“ avem de-a face zi de zi cu voluntari. Mulți voluntari. Cum spațiile de care dispune biblioteca sunt generoase și sunt dotate, exceptând curtea instituției, cu tehnologie de ultimă oră, nu e deloc surprinzător afluxul de tineri și studenți care includ biblioteca în activitățile de planificare și desfășurare a numeroase proiecte. Fie în interes personal, studiu, documentare și aprofundare, fie în folosul comunității, mulți dintre tinerii, studenți străini, veniți în orașul nostru ajung inevitabil la bibliotecă. Indiferent dacă obiectul șederii lor la Craiova constă în definitivarea studiilor universitare sau desfășurarea unor activități și campanii de voluntariat, studenții străini ajung, mai devreme sau mai târziu, la bibliotecă unde găsesc multiple resurse de informare, un spațiu primitor și deschis, dar și multă ospitalitate.

Dacă cei care aleg biblioteca pentru studiu individual și informare studiază Medicina, Literele sau Științele Politice la Craiova, cei care desfășoară activități de voluntariat o fac în cadrul programului KROMATIKON, un proiect Erasmus+ de tipul Serviciul European de Voluntariat, prin care se urmărește promovarea mobilității și a competențelor interculturale în rândul tinerilor.

Mai mulți voluntari din țări precum Spania, Portugalia, Macedonia, Estonia, Turcia și Italia au desfășurat la Craiova, în cadrul programului Erasmus+, o serie de activități interactive dezvoltate special pentru elevii din localitate. Atât la American Corner, cât și în cadrul celei de-a doua ediții a Târgului de Turism al Olteniei, voluntarii KROMATIKON au derulat mai multe sesiuni de informare și dezbatere pe marginea unor teme precum literatura, muzica, arta culinară sau limba engleză. Finalitatea vizată s-a concentrat în direcția unei mai mari deschideri față de lectură, bunele maniere și activitățile de informare și educare, teme pe care voluntarii le-au prezentat cu titlul de moduri de viață productive. În afara activităților propriu-zise, voluntarii KROMATIKON au frecventat biblioteca și în alt scop. Cu sprijinul bibliotecarilor, tinerii au consultat manuale electronice, au organizat întâlniri tematice și au participat la evenimentele culturale derulate în instituție.

Davide Grillo, coordonatorul voluntarilor, originar din Italia, este persoana care a coordonat toate activitățile desfășurate la bibliotecă de cei de la KROMATIKON. Ca unul care înțelege rostul și utilitatea menirii de bibliotecar, însăși mama sa practicând această nobilă meserie în Italia, tânărul voluntar a ținut să sublinieze principalele experiențe la care a luat parte, starea de spirit de la bibliotecă și satisfacția lucrului împinit. „Suntem la finalul unei perioade pline. Bilanțul grupului nostru este unul special. În primul rând la bibliotecă, dar și în câteva unități de învățământ din Craiova și din localitățile învecinate, m-am implicat, alături de colegii mei, în tot ceea ce ține de promovarea deschiderii față de valorile umane comune, față de învățarea limbii engleze sau respectul cuvenit valorilor europene. Rămânem cu o impresie favorabilă în urma experienței de la bibliotecă. Am întâlnit sute de copii curioși, dornici să învețe și să discute. Practic, la capătul acestei experiențe, am avut privilegiul de a ne simți împliniți. Publicul nostru, elevii din Craiova și nu numai, a fost minunat. Mulțumim Bibliotecii «Aman» și, în special, secției American Corner, doamnei Carmen Tica, pentru îndrumare, bunăvoință și seninătate. Ați fost partenerii de care am avut cea mai mare nevoie“, a declarat Davide Grillo.

Studenții Erasmus+ au pus bazele unui necesar set de bune practici la bibliotecă. Pentru că proiectul în sine este structurat în trei grupe de voluntari, primele două încheindu-și cu succes activitatea, la bibliotecă a ajuns cel de-al treilea și ultimul grup de voluntari. Va exista, așadar, continuitate și vor fi derulate noi activități pentru elevii din Craiova și nu numai.

Proiectul KROMATIKON este coordonat de Asociația Națională de Dezvoltare Continuă a Tineretului din România (ANDCTR). Voluntarii care au desfășurat activități la bibliotecă sunt: Davide Grillo, Isabella Mileti și Cristina Nunes.