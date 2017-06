» E vremea atelierelor de vară la Muzeul Olteniei!

Pentru că este vară, vreme de vacanță, Muzeul Olteniei Craiova organizează, cu sprijinul financiar al Consiliului Judeţean Dolj, ateliere cultural-educative dedicate copiilor, ateliere călătoare în lumea jocului și cunoașterii, în cadrul cărora vom colinda cu gândul, sufletul şi mâinile creatoare ale celor mici, pe firul vorbei și creației, pornind de la bunii şi străbunii noştri, poposind la povești despre dinozauri și arici, ajungând până la cunoaşterea cerului.

Atelierele creative din cadrul Proiectului cultural-educativ „Caravana Culturală – Muzeul în călătorie“ sunt propuse de către Muzeul Olteniei comunităţii locale din dorinţa de a oferi oportunităţi de explorarea a noi metode educaţionale şi creative, nonformale pentru persoanele cu deficienţe/dizabilităţi, dar şi grupuri vulnerabile (copii cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate, persoane aflate în recluziune socială, persoane vârstnice instituţionalizate în cadrul căminelor de bătrâni, romi, persoane aflate în regim de detenţie etc.).

Se doreşte ca într-o formulă de exprimare culturală complexă, narată muzeologic prin intermediul artefactelor, dar şi alţi adjuvanţi contextualizanţi, atelierele creative propuse să contribuie la remodelarea, dezvoltarea unor afecte pozitive la nivelul beneficiarilor prin activități cultural-creative (reintegrare socială, pozitivitate, încredere, autoestimare, valorizare în comunitate, toleranţă faţă de diferenţe, distracţie etc).

Într-un mod profesional, se oferă ocazia antrenării grupurilor doritoare în dobândirea de cunoştinţe elementare de etnografie, istorie-arheologie, ştiinţele naturii prin activităţi creative ludice şi metode adaptate gradului lor de deficienţă/excluziune socială (modelare lut, pictură, colaj, cromatică, activităţi handmade etc.), prin teme propuse precum: „De vorbă cu bunii şi străbunii“ (handemade bijuterii/podoabe ţărăneşti/tradiţionale); „Joaca de-a Timpul“ (atelier de fabricat păpuşi şi măşti ţărăneşti), „Pierdut în tradiţii!“ (ateliere de cusături, broderii şi simboluri din lumea satului de altă dată), „Ţara Strămoşilor – Dacii şi romanii“, „Sub semnul Lupului Dacic!“ (ateliere de pictură/modelaj în lut), „Reconstituiri de blazoane! Heraldică şi simboluri“ (atelier pictură pânza).

Detalii suplimen­tare/înscrieri la tel. 0769.057983. Participa­rea la atelierele Muzeului Olteniei este gratuită!