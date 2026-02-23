Ilie Bolojan avertizează că miniștrii şi secretarii de stat riscă revocarea din funcţie dacă România pierde bani din PNRR

Premierul Ilie Bolojan a avertizat luni, în cadrul reuniunii Comitetului Interministerial de Coordonare a Planului Național de Redresare și Reziliență, că miniștrii și secretarii de stat riscă revocarea din funcție dacă România pierde bani din PNRR din cauza întârzierilor în implementarea reformelor și investițiilor.

El a cerut accelerarea ritmului de lucru, eliminarea blocajelor și plata la timp a facturilor pentru proiecte, astfel încât toate angajamentele să fie îndeplinite până la 31 august 2026.

„Răspunderea pentru neîndeplinirea angajamentelor va fi de două categorii. Va fi răspundere politică pentru miniștrii și secretarii de stat. Mă refer inclusiv la revocări din funcție în cazul în care România va pierde bani din PNRR”, a declarat premierul Ilie Bolojan, conform digi24.ro.

Acesta a precizat că și în cazul directorilor și al personalului din administrație vor exista consecințe, subliniind că nu este acceptabil ca angajații să încaseze sporuri pentru fonduri europene dacă țara pierde finanțări din cauza neîndeplinirii jaloanelor.

Facturile pentru lucrările realizate în cadrul proiectelor PNRR să fie plătite fără întârzieri

Premierul a mai cerut ca facturile pentru lucrările realizate în cadrul proiectelor PNRR să fie plătite fără întârzieri, pentru a evita blocaje suplimentare în implementare. În cadrul reuniunii au fost analizate stadiile cererilor de plată 3 și 4, deja transmise Comisiei Europene, dar și pregătirea cererilor de plată 5 și 6, care urmează să fie depuse în perioada următoare. Potrivit noii decizii de punere în aplicare a Consiliului, România are în total șase cereri de plată. Ultimele două, 5 și 6, vor fi transmise în 2026, cererea finală având termen-limită 30 septembrie 2026.

Cererea 5 va include 28 de ținte și jaloane, iar cererea 6 va include 151 de ținte și jaloane, aferente atât componentei nerambursabile, cât și celei rambursabile.

Ritmul de absorbție trebuie accelerat semnificativ

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a transmis că ritmul de absorbție trebuie accelerat semnificativ în următoarele luni.

„Dacă anul trecut am crescut absorbția din PNRR de la aproximativ 4 miliarde de euro la peste 10,5 miliarde de euro, în următoarele șase luni trebuie să trecem la un ritm și mai intens pentru a dubla această sumă. Fac apel la fiecare minister ca până la sfârșitul săptămânii să transmită MIPE informații actualizate privind progresele făcute și un calendar al activităților”, a spus ministrul.

