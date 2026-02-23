Ministerul Educaţiei pune în transparenţă un nou set de 330 de programe pentru liceu

Un nou set de 330 de programe pentru liceu, acestea vizând învăţământul în limbile minorităţilor naţionale, discipline din aria matematicii, informaticii şi tehnologiilor digitale, profilul teologic, a fost publicat în transparenţă de Ministerul Educaţiei.

Ministerul Educaţiei şi Cercetării anunţă, luni, printr-un comunicat de presă, lansarea în transparenţă instituţională a unui nou set de 330 de programe şcolare pentru învăţământul liceal, elaborate în cadrul procesului de reformă curriculară. Acest set completează programele şcolare deja aprobate prin Ordinul de ministru nr. 6.930/2025 (87 de programe şcolare), respectiv prin Ordinul de ministru nr. 3.224/2026 (3 programe şcolare), conform news.ro.

Noul set este disponibil pe pagina web a Centrului Naţional pentru Curriculum şi Evaluare.

Adresa de e-mail pentru colectarea eventualelor propuneri constructive este [email protected], în termen de zece zile lucrătoare de la momentul publicării anunţului.

Cele 330 de programe şcolare propuse pentru consultare publică vizează, în principal, următoarele categorii:

1. Programe şcolare pentru învăţământul în limbile minorităţilor naţionale

– Limbi şi literaturi materne (maghiară, ucraineană, germană, slovacă, sârbă, croată, cehă, polonă, rusă, italiană, turcă, rromani etc.);

– Programe pentru trunchiul comun (TC) şi curriculumul de specialitate (CS);

– Programe destinate: şcolilor/claselor cu predare în limba română; filierei teoretice, tehnologice şi vocaţionale; profilurilor pedagogic, teologic, artistic şi sportiv;

– Variante elaborate în limba română şi în limbile minorităţilor naţionale, după caz.

2. Programe şcolare pentru discipline din aria matematicii, informaticii şi tehnologiilor digitale

– Matematică (CS) pentru filiera tehnologică, toate profilurile şi calificările;

– Matematică aplicată: în ştiinţe sociale (profil umanist); în arhitectură (profil artistic);

– Informatică: profil matematică-informatică; clase cu predare intensivă; profil militar; profil ştiinţe ale naturii;

– Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor (TIC), trunchi comun, clasele X – XII, pentru toate filierele.

3. Programe şcolare pentru filiera vocaţională – profil teologic

– Programe elaborate pentru toate cultele recunoscute;

– Discipline teologice fundamentale, istorice şi aplicative;

– Discipline complementare şi de specialitate, inclusiv: muzică bisericească; arte sacre şi patrimoniu cultural; turism religios şi practică de specialitate;

– Programe pentru toate specializările şi ciclurile de studiu (clasele IX – XII).

– Continuitatea procesului de elaborare curriculară

Ministerul Educaţiei şi Cercetării precizează că punerea în transparenţă publică reprezintă o etapă esenţială a procesului de consultare şi fundamentare, iar procesul de elaborare şi completare a programelor şcolare rămâne deschis.

În luna martie, va fi propus un nou set de programe şcolare, în vederea completării necesarului pentru învăţământul liceal.

