Liderii Coaliției ar fi ajuns la un acord privind reforma administrației locale și centrale

Coaliția de guvernare ar fi ajuns la un acord privind reforma administrației locale și centrale, precum și asupra măsurilor de relansare economică propuse de PSD, potrivit unor surse Digi 24.

Măsurile vor fi avizate de Consiliul Economic și Social (CES) marți, iar marți seară va avea loc și ședința prin care reformele vor fi adoptate. Ministerele de linie au fost solicitate să urgenteze adoptarea tuturor avizelor restante, astfel încât Ministerul Justiției să poată emite avizele dimineața, iar la prânz să aibă loc ședințele CES și CL pentru avizele consultative.

PSD a amenințat că nu va vota bugetul pe 2026 dacă reformele de relansare economică nu vor fi susținute de coaliție.

Ilie Bolojan a comentat pachetul de sprijin pentru categoriile vulnerabile propus de PSD

Într-o intervenție la TVR Info, premierul Ilie Bolojan a comentat pachetul de sprijin pentru categoriile vulnerabile propus de PSD. „Orice propunere legislativă trebuie acoperită financiar. În condițiile în care un partid sau un minister dorește să facă anumite propuneri, aceste lucruri ar trebui discutate în prealabil în coaliție, și ceea ce se convine între parteneri trebuie să fie suportabil. Ori, dacă nu avem acești bani, lucrurile nu sunt în regulă”, a declarat premierul.

Întrebat dacă PSD i-a prezentat sursele de finanțare pentru acest pachet, Bolojan a răspuns: „În discuțiile din coaliție nu au fost astfel de discuții. Nu e o problemă că un partid vine cu o propunere. Le vom discuta în perioada următoare”.

Social-democrații au propus un pachet de sprijin pentru cetățenii din categoriile vulnerabile, incluzând: familii cu venituri reduse, vârstnici, copii cu dizabilități.

Impactul bugetar estimat al acestui pachet este de aproximativ 2,3 miliarde de lei, bani care ar urma să fie alocați din bugetul statului, a precizat Florin Manole, ministrul Muncii.

