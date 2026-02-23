PE, pe cale să suspende procedura de punere în aplicare a acordului comercial UE-SUA

Parlamentul European este pregătit să suspende implementarea acordului UE-SUA. Luni, mai mulți deputați au anunțat că procedura de punere în aplicare a acordului comercial încheiat în vara anului 2025 va fi suspendată, înaintea unei reuniuni extraordinare pe această temă, transmite AFP.

Președintele Comisiei pentru comerț internațional a Parlamentului, social-democratul german Bernd Lange, a anunțat duminică că va propune în cadrul acestei reuniuni suspendarea lucrărilor privind acordul. Luni, reprezentanții principalelor grupuri au confirmat pentru AFP că susțin această inițiativă.

Pentru eurodeputați, decizia Curții Supreme americane de a invalida drepturile vamale „reciproce” ale lui Donald Trump face ca acordul comercial încheiat în vara anului 2025 să devină caduc.

Eurodeputata Zeljana Zovko (PPE, dreapta) a explicat că susține suspendarea procedurii „până când Comisia nu va clarifica cu Statele Unite condițiile noilor taxe vamale” anunțate de președintele american. Din partea Verzilor, deputata germană Anna Cavazzini s-a declarat, de asemenea, în favoarea suspendării. La fel și centriștii de la Renew, precum Karin Karlsbro, care a asigurat pe X că „nu vom putea vota acordul până când nu va fi clarificat impactul deciziei Curții Supreme”.

Acordul, încheiat vara trecută după negocieri intense între Bruxelles și Washington

Comisia pentru comerț internațional a Parlamentului urma să se pronunțe marți cu privire la punerea în aplicare a acestui acord, înaintea votului eurodeputaților în ședința plenară prevăzută pentru luna viitoare. Această procedură fusese deja suspendată în ianuarie de Parlament, din cauza amenințărilor lui Donald Trump de a anexa Groenlanda, apoi reluată după ce acesta a renunțat la pretențiile sale asupra teritoriului danez.

Acordul, încheiat vara trecută după negocieri intense între Bruxelles și Washington, a permis limitarea la 15% a taxelor vamale impuse de Statele Unite asupra majorității produselor europene, departe de cele 30% pe care președintele american amenințase că le va aplica. În schimb, UE s-a angajat să elimine propriile taxe vamale asupra importurilor americane, ceea ce necesită acordul Parlamentului European.

Comisia Europeană a declarat duminică că se așteaptă ca Statele Unite să respecte acest acord comercial

La rândul său, Comisia Europeană a declarat duminică că se așteaptă ca Statele Unite să respecte acest acord comercial, în timp ce Donald Trump a decretat o nouă taxă vamală globală de 10%, majorată ulterior la 15%.

„Un acord este un acord. În calitate de principal partener comercial al Statelor Unite, UE se așteaptă ca acestea să respecte angajamentele asumate în declarația comună, la fel cum UE își respectă propriile angajamente”, a declarat executivul european într-un comunicat. Comisia a solicitat, de asemenea, „clarificări complete cu privire la măsurile pe care Statele Unite intenționează să le ia” în urma deciziei Curții Supreme.

