Ilie Bolojan, conferință de presă: Pe primele 6 luni, cheltuielile de personal au crescut cu 10%

Premierul Ilie Bolojan susține astăzi, de la ora 10:00, o conferință de presă la Palatul Victoria. El vorbește despre cele cinci legi din Pachetul 2 de măsuri fiscale, pentru care Guvernul și-a asumat răspunderea, luni, în Parlament.

„Săptămâna trecută s-au împlinit doua luni de când acest Guvern a preluat mandatul. Situația a fost mult mai dificilă decât știam înainte. Timp de doua luni de zile am pus în practică măsuri pentru a reduce deficitul și pentru a ne atrage fonduri UE și pentru a corecta nedreptățile. Pe componenta de deficit am lucrat pe scăderea cheltuielilor și creșterea veniturilor. O singură măsură nu ar fi putut corecta acest deficit. Primul pachet adoptat a rezolvat o parte din probleme. Cel de-al doilea reduce privilegiile din sectorul public, de la salarii la pensii, care nu aveau în spate performanță”, a declarat premierul.

„Începem să facem ordine în sănătate, unde deși s-au investit tot mai mulți bani, acest lucru nu este simțit nici de pacienți, nici de condițiile oferite acestora. Acest pachet format din 5 proiecte, trebuia să fie completat de cel privind administrația locală. Pentru că nu am ajuns la un acord, el nu a mai fost depus. El este complementar pachetului de fiscalitate. Fără el, nu reducem o componentă importantă de cheltuieli”.

„Nu am desființat nici măcar posturile vacante pe care ar fi trebuit să le desființăm”

„Dacă nu reducem aceste cheltuieli, în 2026 ne vom întoarce în situația de acum. Nu am desființat nici măcar posturile vacante pe care ar fi trebuit să le desființăm”.

„Pe primele 6 luni ale acestui an, chiar fără creșteri de personal, prin diferite anualizări, cheltuielile de personal au crescut cu 10% față de primele 6 luni ale anului trecut, deși ar fi trebuit să scadă cu 5%, potrivit proiectului de buget. Nu s-au desființat nici măcat posturile vacante“.

”Reforma este absolut necesară pe ramura administrației publice locale“

”Reforma este absolut necesară pe ramura administrației publice locale. Primăriile nu se pot susține, iar veniturile trebuie asigurate de la stat. Dacă o primărie nu își poate acoperi nici măcar cheltuielile de personal, înseamnă că aceasta nu există pentru populația ei, ci pentru personalul său”.

Pachetul privind administrația publică avea 3 direcții importante

„Pachetul privind administrația publică avea 3 direcții importante: creșterea capacității administrative, pentru primării mai eficiente. A doua este partea de descentralizare. Pentru ambele există un acord”.

”Pe componenta de creștere a eficienței administrației locale nu s-a ajuns la un acord pentru că acest lucru implica reducerea de personal. Administrația noastră este dimensionată pe baza unui număr maxim de posturi raportat la numărul de locuitori. Fiecare localitate știe, prin calculul primit de la prefecturi, câți angajați poate să aibă maxim. Este singura zonă unde Guvernul și Parlamentul pot acționa. Știind ce număr maxim de angajați poate avea, fiecare autoritate locală aprobă organigrama. Acestea trebuie să fie mai mici decât numărul maxim de angajați. Din start, mulți primari au făcut asta”.

