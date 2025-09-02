Urmărit internațional, prins de poliţişti la Filiaşi

Polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale au organizat și desfășurat, pe 1 septembrie, o acțiune pe linia persoanelor urmărite în temeiul legii ori față de care au fost dispuse măsuri preventive.

În orașul Filiași, polițiștii au depistat un tânăr, de 23 de ani, urmărit la nivel internațional, acesta fiind cercetat pentru comiterea infracțiunii de furt.

Autoritățile judiciare din Germania au emis mandat european de arestare

Față de acesta, autoritățile judiciare din Germania au emis mandat european de arestare, în vederea extrădării, pentru comiterea pe teritoriul acestui stat a infracţiunii de furt comis in grup infracțional organizat.

Tânărul a fost preluat de polițiști și prezentat Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova, care a emis ordonanță de reținere, pentru 24 de ore, fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dolj.

Persoana în cauză va fi prezentată Curţii de Apel Craiova în vederea emiterii mandatului de arestare.

