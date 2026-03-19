Știri de ultima oră

Egiptul reduce lumina și închide magazinele mai devreme: criza energetică lovește puternic

De Mariana BUTNARIU
Egiptul va începe să restricționeze consumul de energie electrică

Egiptul introduce măsuri drastice de economisire a energiei, pe fondul creșterii accelerate a prețurilor la gaze și petrol, influențate de conflictul din Orientul Mijlociu. Autoritățile încearcă să limiteze impactul economic prin restricții care vor afecta viața de zi cu zi.

Magazinele și restaurantele, obligate să închidă mai devreme

Premierul Mostafa Madbouly a anunțat un set de reguli clare:

  • magazine, mall-uri, cafenele și restaurante → închidere la ora 21:00,
  • în weekend (vineri și sâmbătă) → până la 22:00,
  • măsurile intră în vigoare din 28 martie, pentru cel puțin o lună.
Premierul Mostafa Madbouly

În paralel:

  • iluminatul public va fi redus la minimum
  • reclamele luminoase stradale vor fi oprite

Factura la energie a explodat

Egiptul se confruntă cu o creștere dramatică a costurilor:

  • importurile de gaze: de la 560 milioane $ → 1,65 miliarde $ lunar,
  • petrolul: de la 69 $ → peste 108 $/baril.

În unele cazuri, statul plătește de 2–2,5 ori mai mult pentru aceeași energie.

Această situație pune presiune pe:

  • bugetul de stat,
  • inflație,
  • rezervele valutare.

Program redus și muncă de acasă pentru bugetari

După sărbătoarea Eid, guvernul pregătește și alte măsuri:

  • instituțiile publice vor funcționa până la ora 18:00,
  • o parte dintre angajați ar putea lucra remote 1–2 zile pe săptămână,
  • proiectele mari care consumă mult combustibil vor fi amânate.

De ce este Egiptul atât de vulnerabil

Criza nu vine doar din exterior. Problemele interne amplifică situația:

  • scăderea producției interne de gaze,
  • dependență ridicată de importuri,
  • economie deja afectată de inflație și datorii.

Practic, orice șoc global se resimte imediat în economie.

Scenariul îngrijorător: petrol la 200 de dolari

Premierul a avertizat că, dacă conflictul se extinde, prețul petrolului ar putea ajunge la: 150 – 200 de dolari/baril.

Un astfel de scenariu ar însemna:

  • costuri și mai mari pentru populație
  • presiune uriașă pe economie
  • posibile măsuri și mai dure

Viața de zi cu zi se schimbă

Pentru egipteni, efectele vor fi vizibile imediat:

  • orașe mai puțin iluminate,
  • program redus pentru cumpărături,
  • activitate economică încetinită.

Pentru guvern, însă, miza este mult mai mare: menținerea stabilității economice într-un context global imprevizibil, potrivit Egytpian Steets.

