Cea mai lungă potecă de coastă din lume se deschide în Anglia

O nouă rută spectaculoasă de drumeție, Calea de Coastă a Regelui Charles al III-lea, va deveni în curând cea mai lungă potecă de coastă din lume, întinzându-se pe nu mai puțin de 4.229 de kilometri în jurul Angliei.

Proiectul, realizat de Natural England, creează pentru prima dată o potecă continuă de-a lungul întregii coaste engleze, oferind acces publicului la unele dintre cele mai variate și spectaculoase peisaje naturale.

O nouă pasarelă peste zonele sărate de lângă Portsmouth a fost construită pentru potecă

De-a lungul traseului, turiștii pot descoperi:

plaje întinse și dune de nisip,

stânci spectaculoase, precum Seven Sisters din East Sussex,

mlaștini sărate și rezervații naturale,

orașe istorice de coastă.

Noua potecă deschide accesul către zone care înainte erau inaccesibile publicului, inclusiv plaje și terenuri private aflate între traseu și mare, potrivit BBC.

Un proiect început acum 18 ani

Inițiat în timpul guvernării lui Gordon Brown, proiectul a avut nevoie de 18 ani și șapte prim-miniștri pentru a ajunge aproape de finalizare.

„Cel mai bun lucru pe care îl voi face în viața mea profesională”: Neil Constable a condus proiectul pentru Natural England

Până acum:

aproximativ 80% din traseu este deja deschis,

peste 1.600 km de poteci noi au fost create,

numeroase secțiuni au fost modernizate (poduri, pasarele, reasfaltări).

Finalizarea completă este estimată până la sfârșitul anului.

Traseu adaptat schimbărilor climatice

Un element inovator este faptul că traseul poate fi mutat spre interior („rollback”) în cazul eroziunii coastelor sau al creșterii nivelului mării – o premieră în legislația britanică, introdusă prin legea din 2009 privind accesul marin și costier.

De asemenea, traseul a fost gândit pentru a fi mai accesibil persoanelor cu mobilitate redusă, astfel încât cât mai mulți oameni să se bucure de experiență.

O experiență unică pentru iubitorii de drumeții

Chiar dacă în anumite zone sunt necesare mici ocoluri – de exemplu, traversarea cu feribotul sau chiar trecerea prin apă a unor râuri – organizatorii spun că aceste provocări fac parte din farmecul aventurii.

Noua cale are o lungime de 4.269 de kilometri

Noua rută se conectează și cu Calea de Coastă a Țării Galilor, creând perspectiva unei drumeții continue în jurul întregii insule a Marii Britanii – un traseu de aproximativ 9.000 de mile, care ar putea fi parcurs în aproape doi ani.

