Complot sau joc politic? Explozibili găsiți lângă o conductă de gaz zguduie alegerile din Ungaria

Descoperirea unor rucsacuri cu explozibili în Serbia declanșează tensiuni regionale și acuzații grave între putere și opoziție, cu doar câteva zile înainte de vot în Ungaria.

Premierul Ungariei, Viktor Orban, a convocat de urgență Consiliul Național de Apărare după descoperirea unor explozibili în apropierea conductei TurkStream, esențială pentru aprovizionarea cu gaz rusesc.

Două rucsacuri cu încărcături explozive au fost găsite de armata sârbă lângă localitatea Tresnjevac, în apropierea graniței cu Ungaria, potrivit BBC.

Alegeri tensionate și suspiciuni de manipulare

Incidentul are loc într-un moment critic, cu partidul Fidesz al lui Orban în scădere în sondaje înaintea alegerilor.

Liderul opoziției, Peter Magyar, acuză o „panică orchestrată” și sugerează implicarea unor influențe externe.

Experți în securitate avertizaseră anterior despre posibilitatea unei operațiuni „sub steag fals”, care ar putea fi folosită pentru a influența opinia publică.

Relații complicate și acuzații geopolitice

Viktor Orban este cunoscut ca un aliat apropiat al lui Vladimir Putin și a refuzat să renunțe la energia rusească, în ciuda presiunilor Uniunii Europene.

În paralel, președintele sârb Aleksandar Vucic a confirmat descoperirea explozibililor și colaborarea cu autoritățile maghiare.

Ucraina respinge orice implicare

Autoritățile de la Kiev, prin purtătorul de cuvânt Heorhiy Tykhyy, au negat orice legătură cu incidentul, sugerând că ar putea fi o operațiune orchestrată de Rusia.

De asemenea, președintele Volodimir Zelenski a fost anterior acuzat de Budapesta de blocarea livrărilor de petrol.

Miza: energie, alegeri și influență

Ungaria depinde masiv de gazul rusesc, primind anual miliarde de metri cubi prin TurkStream. Tema energiei a devenit centrală în campania electorală.

Opoziția avertizează că incidentul ar putea fi folosit fie pentru a câștiga simpatia electoratului, fie pentru a justifica măsuri extreme, inclusiv amânarea alegerilor.

