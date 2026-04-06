Un singur proprietar a lăsat un bloc fără gaze. Obligațiile legale pe care mulți proprietari le ignoră



Zeci de locatari dintr-un bloc situat în zona centrală a Craiovei au rămas fără gaze mai bine de o lună, din cauza refuzului unui proprietar de a-și monta detector de gaze. Situația, deloc singulară, readuce în atenție obligațiile legale privind siguranța instalațiilor de gaz și responsabilitatea individuală care poate afecta un întreg imobil.

Totul a început în urma unei sesizări, distribuitorul a sistat alimentarea cu gaze.

Ulterior, pentru repornirea gazelor a fost necesară efectuarea reviziei instalației de gaze pe scară. În lipsa conformării tuturor locatarilor, verificarea nu a putut fi realizată complet. În plus, un singur proprietar a refuzat să-și monteze detector de gaze, iar consecințele au fost resimțite de toți locatarii.

Senzorii de gaze, obligatorii prin lege



Montarea detectoarelor de gaze nu este opțională. Legislația în vigoare, actualizată de mai multe ori până în 2018, impune instalarea acestora în toate încăperile în care există aparate consumatoare de gaz, precum aragazul sau centrala termică, mai ales dacă locuința este dotată cu ferestre termopan etanșe.

Rolul acestor dispozitive este esențial: detectează scurgerile de gaz și pot preveni explozii sau intoxicații. Cu toate acestea, mulți proprietari tratează obligația cu superficialitate, ignorând atât riscurile, cât și sancțiunile.



Cine este responsabil



Potrivit reglementărilor din sectorul gazelor naturale, responsabilitatea este clar împărțită: Proprietarii răspund pentru instalațiile din interiorul apartamentelor lor.

Asociațiile de proprietari răspund pentru instalațiile comune, precum coloanele de gaz de pe scară.

Montarea senzorilor trebuie realizată exclusiv de firme autorizate de ANRE, care eliberează documentele necesare pentru funcționarea legală a instalației.



Amenzi și consecințe



Nerespectarea obligației de montare a detectoarelor de gaze este sancționată cu amenzi cuprinse între 2.000 și 4.000 de lei. În funcție de situație, sancțiunea poate fi aplicată proprietarului, pentru instalația individuală sau asociației de proprietari, pentru instalațiile comune.

Însă consecințele nu se opresc aici. În cazul în care nu se pot efectua verificările tehnice sau reviziile din cauza unui singur locatar, distribuitorul poate sista alimentarea cu gaze pentru întregul imobil. Este exact scenariul care a lăsat zeci de familii din Craiova fără gaz timp de o lună.



Costuri și proceduri



Prețul unui detector de gaze variază în funcție de tip și complexitate între 130 și 400 de lei pentru echipament; Pentru montaj complet, realizat de firme autorizate. Costul este între 300 și 800 de lei

În blocurile cu contorizare comună, costurile pot fi mai mici, mai ales dacă lucrările se fac la nivel de scară. În cazul unei suspiciuni de scurgere, distribuitorul de gaze intervine gratuit pentru verificare. Dacă se confirmă o problemă, alimentarea este oprită până la remedierea defecțiunilor de către o firmă autorizată.



Verificări periodice obligatorii



Pe lângă montarea senzorilor, legea impune și verificări regulate: verificarea tehnică se face o dată la 2 ani, iar revizia instalației, o dată la 10 ani sau după intervenții.

Nerespectarea acestor termene poate duce, de asemenea, la sistarea furnizării gazelor.



Siguranța nu este opțională



Instalațiile de gaze sunt printre cele mai sensibile componente ale unei locuințe. O simplă scurgere poate avea consecințe devastatoare. De aceea, autoritățile insistă asupra respectării regulilor, iar sancțiunile sunt pe măsură.

Cazul din Craiova este un exemplu clar că neglijența unui singur proprietar poate afecta un întreg bloc. În materie de siguranță, responsabilitatea este individuală, dar consecințele sunt colective.