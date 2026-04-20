Olguţa Vasilescu îl numește pe Ilie Bolojan „șobolanul cel mare cu o singură sprânceană“ și spune că poza lui ar putea fi pusă în dicționar la definiţia crizei

Primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu, a declarat, luni, că dacă ar fi să dăm definiţia crizei, dacă ne-am uita în dicţionar, am vedea că acolo este fotografia lui Ilie Bolojan, ea precizând că, de fapt, pe Ilie Bolojan nu îl trimite acasă PSD-ul, îl trimite acasă Institutul Naţional de Statistică (INS).

„Dacă ar fi să dăm definiţia crizei, cred că, dacă ne-am uita în dicţionar, am vedea că acolo este fotografia lui Ilie Bolojan”, a declarat Lia Olguţa Vasilescu, primarul Craiovei, la referendumul intern la care s-a votat pentru retragerea sprijinului politic lui Bolojan.

„Ai cea mai mare cădere a puterii de cumpărare a salariilor din ultimii 15 ani. În ultimele 9 luni de zile ai o cădere cu 7,4%. Şi toate astea pentru ce? Ca să scazi deficitul şi ca să scazi datoria publică. Asta ne spune în fiecare zi Ilie Bolojan şi toţi influencerii care sunt în jurul lui că fac reforme şi că trebuie să scadă datoria publică. Băieţi, de când nu v-aţi mai uitat pe cifre? Datoria publică a crescut în ultimele 9 luni la 125 de miliarde în plus. Deci o creştere cu 125 de miliarde. Asta în condiţiile în care a scăzut pensii, în care a scăzut salarii, în care a tăiat de la mame, de la copiii cu cancer, de la persoane cu handicap, de la profesori, de la studenţi de peste tot. Şi atunci, care este reforma? De fapt, pe Ilie Bolojan nu îl trimite acasă PSD-ul, îl trimite acasă INS-ul”, a spus primarul Craiovei.

„Șobolanul ăl mare are o singură sprânceană şi se uită încruntat către poporul român“

Lia Olguţa Vasilescu a continuat: „El zice că pune lanterna pe şobolanii pe care i-a găsit într-o cămară, dar în cămara nu a fost nici o oglindă, ca să se uite în ea şi să vadă că şobolanul ăl mare are o singură sprânceană şi se uită încruntat către poporul român?”.

Primarul a criticat-o şi pe Oana Gheorghiu, vicepremierul care se ocupă de reforma companiilor de stat.

„Înţelegem că PSD-ştii conduc marile companii de stat şi de-aia trebuie vândute pe bucăţi, şi vine doamna vicepremier, care nu a condus în viaţa ei nici măcar un coteţ de curci şi care are o singură experienţă, aceea că îşi trăgea bani, 5.000 de euro pe lună, din donaţiile pentru copiii cu cancer, şi ne spune dumneaei şi cu toată propaganda că trebuie să se listeze la bursă cele mai importante companii din România, care au adus cel mai mare profit, că, vezi doamne, scrie în programul de guvernare şi şi-a sumat şi PSD-ul treaba asta”, a menţionat ea.

„Încetaţi să mai minţiţi!“

Lia Olguţa Vasilescu i-a acuzat pe liberali de minciună.

„Încetaţi să mai minţiţi! Nu scrie în programul de guvernare nici de Hidroelectrica, nici de Romgaz, nici de Transgas, nici de CEC, nici de Salrom, nici de Aeroportul Bucureşti, nici de Portul Constanţa, nici de toate celelalte companii profitabile.

Acolo se aminteşte de Jalonul 443, care a fost introdus în PNRR de Ghinea, alt mare habarnist, fără să treacă măcar prin Parlamentul României să vedem şi noi despre ce este vorba. L-am văzut direct pe site-ul Comisiei Europene, cum arată PNRR-ul, dar am avut grijă să nu se scrie despre companii profitabile atunci când s-a negociat programul de guvernare”, a spus Olguţa Vasilescu.

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