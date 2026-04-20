PSD îi retrage sprijinul politic premierului Ilie Bolojan

Partidul Social Democrat a decis, luni, să îi retragă sprijinul politic premierului Ilie Bolojan.

Aproximativ 5.000 de membri ai organizațiilor județene și ai Consiliului Politic Național al PSD au votat la referendumul intern – 97,7% au fost „pentru“ retragerea sprijinului politic lui Bolojan, iar 2,3% au votat „împotrivă“.

„Mandatul pe care l-am primit din partea dv, noi, este cât se poate de clar. Când 97,7% dintre colegi îţi spun că acesta este mandatul, că Ilie Bolojan trebuie să plece acasă, nu mai mai este loc de altceva. Am înţeles acest lucru şi eu şi Claudiu şi vicepreşedinţii şi toată conducerea partidului”, a spus Grindeanu, după vot.

„Vă asigur că, în conformitate cu ce aţi votat, în zilele următoare vom acţiona. PSD este cel mai important partid din România, este partidul numărul 1 în parlament, vom ţine cont de mandatul pe care ni l-aţi dat”, a arătat el.

Liderii PNL s-au reunit deja la sediul central al partidului, fiind aşteptată o declaraţie a premierului Ilie Bolojan.

De asemenea, şi la USR este aşteptată o declaraţie a liderului formaţiunii, Dominic Fritz

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