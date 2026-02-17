Marcel Ciolacu, criticat că „nu își poate justifica diploma de Bacalaureat, dar pune la îndoială specialiștii INS“

Liderul PNL Iași, deputatul Alexandru Muraru, susține că afirmațiile fostului premier Marcel Ciolacu privind cosmetizarea deficitului bugetar sunt „baliverne conspiraționiste” de tip AUR și că este genul de discurs care distruge încrederea în statul român.

„Ciolacu încă nu își poate justifica diploma de bacalaureat, dar pune la îndoială specialiștii INS. Marcel Ciolacu trece toate limitele bunului simț și ale responsabilității politice. Acuză acum Institutul Național de Statistică că ar fi falsificat datele economice din 2024, tocmai pentru a-l face pe el să arate rău, transformând o presupusă creștere economică în recesiune tehnică. Ciolacu nu-și asumă nicio urmă de responsabilitate, dar strigă că e manipulare, că s-au tăiat cu toporul 13 miliarde din investițiile făcute de el și transpuse în 2025 ca să iasă bine actualul guvern”, a afirmat Alexandru Muraru.

Liberalul consideră că acestea nu sunt critici politice, ci „aceleași baliverne conspiraționiste pe care le auzim de la AUR în fiecare zi”.

„Exact genul de discurs care distruge încrederea în instituțiile statului român și exact genul de discurs pe care Marcel Ciolacu îl îmbrățișează acum din frustrare că realitatea economică îi arată dezastrul lăsat în urmă”, a adăugat liderul PNL Iași.

Muraru l-a atenționat pe liderul PSD, Sorin Grindeanu, să fie foarte atent, pentru că „foamea lui Ciolacu de revenire la șefia PSD e deja vizibilă”.

Marcel Ciolacu a susținut că investiții realizate în 2024 ar fi fost mutate în 2025 pentru a cosmetiza deficitul bugetar

Fostul premier Marcel Ciolacu a lansat, luni, acuzații grave privind execuția bugetară, susținând că investiții realizate în 2024 ar fi fost mutate în 2025 pentru a cosmetiza deficitul bugetar.

„Scandalul «coafării» bugetului este mai grav decât am crezut: au mutat cu totul investiții de 0,7% din PIB din 2024 (de la Ciolacu) în 2025 (la Bolojan)! Cu tupeu maxim, sfidând atât normele contabile, cât și legile statului (de drept)!”, a afirmat Ciolacu, luni, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Fostul premier susținea că nu este vorba doar despre o simplă reclasificare a fondurilor din PNRR, ci despre o diminuare artificială a investițiilor din 2024: ”Nu, au tăiat cu toporul, în stil Bolojan, 13 miliarde din investițiile făcute în 2024, în mandatul lui Ciolacu și le-au teleportat, integral, în 2025, ca și cum le-ar fi făcut guvernarea Bolojan!”.

Potrivit lui Ciolacu, datele oficiale ale Ministerului Finanțelor ar indica diferențe majore între raportările de la finalul anului 2024 și cele revizuite ulterior.

Citește și: Sistemul de notare a elevilor din ciclul primar, gimnazial și clasa a IX-a va fi schimbat