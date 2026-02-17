Sistemul de notare a elevilor din ciclul primar, gimnazial și clasa a IX-a va fi schimbat. Începând cu anul școlar 2026–2027, notele și calificativele acordate elevilor din ciclul primar, gimnazial și clasa a IX-a va trebui să respecte standarde naționale unice, iar profesorii care nu le aplică riscă sancțiuni disciplinare.

Anunțul vine din partea Ministerul Educației și Cercetării, într-un răspuns oficial transmis Edupedu.

Instituția precizează că „Controlul respectării standardelor va fi realizat prin inspecția școlară”, iar nerespectarea acestora reprezintă abatere disciplinară. Măsura marchează trecerea la o evaluare centrată pe competențe și comparabilă la nivel național.

O schimbare de paradigmă în evaluarea elevilor

Autoritățile susțin că noul sistem urmărește uniformizarea modului în care sunt apreciate performanțele școlare. „Începând cu anul școlar 2026 – 2027, evaluarea curentă a elevilor din învățământul primar, gimnazial și din clasa a IX-a a învățământului liceal va fi realizată de către cadrele didactice pe baza standardelor naționale de evaluare pentru fiecare disciplină din trunchiul comun, conform prevederilor Legii nr. 198/2023. Acest fapt presupune o schimbare de paradigmă: evaluare centrată pe competențe și ghidată de standarde naționale de evaluare. Controlul respectării standardelor va fi realizat prin inspecția școlară (realizarea procesului de evaluare fără a respecta standardele de evaluare constituie abatere disciplinară)”.

Deși regulamentul școlar prevedea introducerea acestor standarde încă din anul școlar curent, ele nu sunt publice deocamdată, potrivit aceleiași surse. Ministerul intenționează să le piloteze în ultimele două module ale anului școlar 2025–2026, iar școlile s-au putut înscrie pentru testare în luna ianuarie.

Evaluările vor continua să fie exprimate prin calificative, note sau rapoarte descriptive, în funcție de nivelul de studiu. Rezultatele vor sta la baza planurilor individuale de învățare și vor fi monitorizate prin inspecția școlară.

Cine elaborează standardele și cum vor fi aplicate

Conform ROFUIP 2024, standardele pentru disciplinele din trunchiul comun trebuie elaborate de Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare, instituție înființată în 2025. Centrul Național de Învățământ Tehnologic și Tehnologic Dual, care ar urma să dezvolte standardele pentru disciplinele tehnologice, nu a fost încă înființat.

Între timp, contractul pentru elaborarea standardelor destinate claselor pregătitoare – a VIII-a, în valoare de aproximativ 4 milioane de lei, a fost atribuit companiei Brio Teste Educaționale SRL. Ministerul a motivat alegerea prin faptul că firma „are o vastă experiență în domeniul evaluării standardizate în România și în dezvoltarea de instrumente digitale pentru măsurarea competențelor școlare”.

Potrivit Legii învățământului preuniversitar, evaluarea fără respectarea standardelor sau a metodologiilor aprobate constituie abatere disciplinară. Scopul reformei este reducerea diferențelor dintre școli, utilizarea datelor pentru intervenții remediale și crearea unui sistem de evaluare comparabil la nivel național.

