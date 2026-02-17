Ambasadorii României în Liban, Filipine și Turcia – rechemați în țară

Ambasadorii României în Liban, Filipine și Turcia au fost rechemați în țară, a anunțat marți Administrația Prezidențială.

Potrivit sursei citate, președintele Nicușor Dan a semnat decretele privind:

* rechemarea lui Radu-Cătălin Mardare din calitatea de ambasador al României în Republica Libaneză

* rechemarea Danei Matache din calitatea de ambasador al României în Republica Filipine

* rechemarea lui Ștefan-Alexandru Tinca din calitatea de ambasador al României în Republica Turcia

Anterior, Administrația Prezidențială a informat că șeful statului a semnat decretul privind rechemarea lui Sorin-Dan Mihalache din calitatea de ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Republica Cipru.

Într-o emisiune la Radio România Actualități, președintele Nicușor Dan a precizat, marți, că în cursul lunii viitoare vor avea loc 40 – 50 de rechemări de la posturi și, respectiv, numiri de noi ambasadori.

„O să avem o schimbare importantă în vara aceasta. Pentru că termenul uzual este de 90 de zile din momentul rechemării până când schimbările se produc de fapt. Estimez că în cursul lunii martie vom avea 40 – 50 de rechemări și de numiri totodată, pentru ca ele să devină efective din vara acestui an. Între care și capitale importante“, a spus șeful statului, arătând că termenul uzual este de patru ani de mandat pentru un diplomat, dar el este depășit pentru mulți dintre ambasadorii României.

