Ministrul Mediului cere Romsilva să cumpere bodycam-uri pentru tot personalul silvic, după ce doi pădurari au fost bătuți cu parul de hoţi de lemne

Ministrul Mediului Diana Buzoianu anunţă, după ce doi pădurari au fostbătuți de hoţii de lemne, că miercuri va chema la discuţii conducerea Romsilva pentru a transmite că este esenţial să se prevadă în bugetul regiei din 2026 banii necesari pentru bodycam-uri pentru tot personalul silvic. Ea acuză că şefii Romsilva au găst bani pentru hoteluri și sporuri de pensionare, dar nu şi pentru bodycam-uri. Ea îii critică şi pe sindicalişti – care s-au adresat instanţei în legătură cu Hotărârea de reorganizare a Romsilva – car nu au consiuderat siguranţa personalului silvic „un subiect” de negociere.

„Încă doi pădurari sau rangeri au fost agresaţi de hoţii de lemne şi au ajuns la spital zilele acestea. De ani de zile se tot vorbeşte de cum cei care luptă împotriva tăierilor ilegale sunt marginalizaţi în propria instituţie. Sunt lăsaţi singuri. Deşi ei sunt eroii care nu întorc capul la ilegalităţi“, afirmă, într-o postare pe Facebook, ministrul Mediuui, Diana Buzoianu.

Ea acuză că, „în ultimii mulţi ani de zile conducerea Romsilva a ales să facă ,,investiţii” în hoteluri sau să dea sporuri de pensionare pentru cine trebuie, în valoare de sute de milioane, în loc să ia odată bodycam-uri pentru tot personalul silvic, să ştie toţi că sunt mai în siguranţă”, investiţie despre care spune că nu ar fi fost mai mare de câteva milioane, inclusiv servere.

Nici sindicaliștii nu au fost interesați de siguranța pădurarilor

În acest context, Buzoianu lansează şi acuzaţii la adresa sindicaliştilor, care pentru acest subiect nu şi-au folosit puterea în negocieri.

„Sutele de pădurari de bună credinţă puşi în pericol anual pentru că sunt minoritatea care îşi face treaba nu a reprezentat un subiect. Ei bine, pentru mine este un subiect. Pentru că eu cred că Romsilva se poate face bine doar cu oamenii care vor să oprească mafia lemnului, pădurari care trebuie să fie cu adevărat protejaţi.

Aşa că miercuri o să chem conducerea Romsilva şi o să transmit că, pentru Ministerul Mediului, este esenţial să se prevadă în bugetul lor din 2026 banii necesari pentru bodycam-uri pentru tot personalul silvic”, afirmă ministrul.

Tânărul care i-a bătut pe cei doi pădurari a fost reținut

Un tânăr de 25 de ani a fost reținut de polițiști, după ce ar fi bătut doi pădurari care l-au surprins în timp ce fura lemne, în județul Timiș. Incidentul a avut loc joi seară, în zona Parcului Natural Lunca Mureșului, unde bărbatul ar fi devenit violent în momentul în care pădurarii i-au verificat maşina.

Potrivit surselor din anchetă, cei doi pădurari au fost loviți cu parul peste mâini și picioarelor, iar tânărul le-a spart un geam al mașinii. În urma incidentului, unul dintre cei doi pădurari a primit două zile de îngriji medicale, iar al doilea șapte zile de îngrijiri medicale.

„Polițiștii Secției 11 Rurale Sânnicolau Mare, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș, au reținut un tânăr de 25 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de ultraj (comis asupra personalului silvic) și distrugere. În fapt, la data de 02 aprilie 2026, în jurul orei 20.00, polițiștii au fost sesizați cu privire la faptul că două persoane, în timp ce se aflau în exercitarea atribuțiilor de serviciu, în Parcul Natural Lunca Mureșului, au observat un autoturism fără plăcuțe de înmatriculare, pe care l-au urmărit și oprit în apropierea localității Saravale.

În momentul opririi, conducătorul autoturismului ar fi agresat cele două persoane, în vârstă de 37 de ani și 48 de ani și ar fi provocat distrugeri autoturismului acestora. La fața locului, polițiștii au identificat persoana bănuită de comiterea faptei, un tânăr de 25 de ani, precum și autoturismul în cauză, în care se afla material lemnos, acesta fiind confiscat în vederea continuării cercetărilor. În urma probatoriului administrat, tânărul de 25 de ani a fost reținut pentru 24 de ore sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ultraj (comis asupra personalului silvic) și distrugere”, a transmis IPJ Timiş.

