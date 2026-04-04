Bărbat în stare gravă, după ce un copac a căzut pe el

Un bărbat din judeţul Alba a fost grav rănit, sâmbătă, după ce un copac a căzut peste el şi l-a strivit. Victima a fost preluată de un elicopter SMURD şi transporată la unitatea de primiri urgenţe din Târgu Mureş.

Incidentul s-a petrecut în localitatea Săliştea Deal, în zona bazinului de epurare.

„Un bărbat în vârstă de 55 de ani a fost strivit de un copac în timpul unor activităţi desfăşurate în zonă. Până la sosirea forţelor de intervenţie, persoanele aflate la faţa locului au reuşit să extragă victima de sub trunchiul copacului, aceasta fiind găsită în stare de inconştienţă, dar cu funcţii vitale”, au transmis reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ALba.

La locul incidentului au intervenit, în primă fază, un echipaj SMURD şi o ambulanţă de la Serviciul de Ambulanţă Judeţean cu medic.

Având în vedere starea extrem de gravă a victimei, a fost solicitat un elicopter SMURD, care l-a preluat pe bărbat şi l-a transporat la UPU de la SJU Târgu Mureş.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba face cercetări pentru a stabili împrejurările în care a avut loc incidentul.

