Adolescent căzut într-un râu, salvat de pompieri

Un copil de 12 ani care a căzut sâmbătă în râul Cuejdi din municipiul Piatra-Neamț a fost scos din apă de pompieri și transportat la spital.

„În această după-amiază, în jurul orei 16.00, prin apel la 112, a fost sesizat faptul că o persoană a căzut în râul Cuejdi, în municipiul Piatra-Neamț. La locul solicitării au fost alocate forțe și mijloace de intervenție de la Detașamentul de pompieri Piatra-Neamț și IPJ. La sosirea pompierilor, un copil în vârstă de aproximativ 12 ani era în albia râului, ieșit din apă“, a informat ISU Neamț.

Acesta a fost scos de pompieri și predat echipajului SMURD.

Ulterior, copilul a fost transportat la spital pentru investigații și asistență de specialitate.

