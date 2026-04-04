Vâlcea: 5.000 lei amendă și permisul suspendat 6 luni pentru un bărbat care făcea transport de persoane fără autorizație

Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au depistat sâmbătă, în jurul orei 10.00, un bărbat, de 73 de ani, din municipiul Râmnicu Vâlcea, în timp ce conducea un autoturism efectuând transport public de persoane contra cost, pe ruta Călimănești – Râmnicu Vâlcea, fără a deține autorizație în acest sens.

În urma verificărilor efectuate, s-a constatat faptul că acesta desfășura activități de transport persoane fără a respecta prevederile legale în vigoare.

Pentru neregulile constatate, bărbatul a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 5.000 de lei, fiind dispusă totodată măsura complementară a suspendării dreptului de utilizare a vehiculului pentru o perioadă de 6 luni.

Polițiștii rutieri continuă acțiunile pentru prevenirea și combaterea transportului ilegal de persoane, în vederea creșterii siguranței participanților la trafic și a respectării legislației în domeniu.

