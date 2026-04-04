Mehedinți: Se deschide sezonul moto – recomandări pentru siguranța în trafic

Odată cu încălzirea vremii, motocicliștii revin în număr tot mai mare pe drumurile publice. În acest context, polițiștii rutieri recomandă tuturor participanților la trafic să manifeste prudență și responsabilitate, pentru prevenirea accidentelor rutiere.

Motocicliștii sunt sfătuiți să poarte echipament de protecție adecvat, să adapteze viteza la condițiile de drum și trafic, precum și să evite manevrele riscante sau depășirile periculoase.

Totodată, conducătorii auto trebuie să acorde o atenție sporită motocicliștilor, să se asigure temeinic înainte de schimbarea direcției de mers, efectuarea depășirilor sau deschiderea portierelor.

Polițiștii rutieri vor desfășura acțiuni specifice pentru prevenirea accidentelor și creșterea gradului de siguranță rutieră.

Respectul reciproc și responsabilitatea în trafic pot salva vieți!

Citește și: Dolj: Femeie lovită de roata unui autoturism care s-a izbit de un copac. Șoferul, care era beat, a fugit