Dolj: Femeie lovită de roata unui autoturism care s-a izbit de un copac. Șoferul, care era beat, a fugit

Inspectoratul de Poliție Județean Dolj a fost sesizat vineri seară, în jurul orei 18.20, că pe DN 55A, în comuna Bistreț, a avut loc un accident rutier.

Polițiști au stabilit faptul că un tânăr, de 27 de ani, din comuna Bistreț, în timp ce conducea un autoturism pe DN 55A, în localitate, a pierdut controlul asupra direcției de deplasare și a intrat în coliziune cu un copac.

În urma impactului, roata stânga spate a autoturismului s-a desprins și a lovit o femeie de 65 de ani, din municipiul Craiova, ce se deplasa în afara părții carosabile.

După producerea evenimentului rutier, conducătorul auto a plecat de la fața locului fără încuviințarea organelor de poliție. Cu sprijinul poliţiştilor din cadrul Secției nr. 8 Poliție Rurală Rast, conducătorul auto a fost depistat pe raza localității.

Acesta a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul înregistrat fiind de 0,75 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Ca urmare a accidentului rutier, șoferul și femeia rănită au necesitat îngrijiri medicale, fiind transportați la spital.

Polițiștii au întocmit dosar penal. Cercetările continuă pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care a avut loc accidentul.

