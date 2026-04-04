Pădurari bătuți de mai mulți hoți de lemne

Doi pădurari din Parcul Natural Lunca Mureșului au fost bătuți de hoții de lemne. Incidentul s-a petrecut în județul Timiș, în timpul unei patrulări.

Potrivit celor de la Parcul Natural Lunga Mureșului, doi angajați ar fi surprins mai multe persoane în timp ce furau lemne și au pornit în urmărirea acestora. Suspecții ar fi fugit cu un autoturism, iar pădurarii i-au urmărit până la periferia unei localități din zonă.

Acolo situația ar fi escaladat rapid. Aproximativ 20 de persoane ar fi intervenit în sprijinul hoților și i-au atacat pe pădurari. Unul dintre agresori i-ar fi lovit cu un par, iar mașina acestora a fost vandalizată – o oglindă a fost distrusă și un geam a fost spart.

După acest incident, pădurarul aflat la volanul autoturismului avariat a reușit să-l pornească și să iasă din zonă pentru a cere ajutor. Cei doi au scăpat de atacatori și, din fericire, nu au fost grav răniți, potrivit directorului parcului, Mihai Pascu.

Polițiștii au identificat deja persoanele implicate în acest caz, iar procurorii au deschis un dosar penal și continuă ancheta.

