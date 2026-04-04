Vâlcea: Un șofer beat a tamponat un autoturism în timp ce mergea în marșarier

Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Râmnicu Vâlcea au fost sesizați vineri noapte, în jurul orei 01.54, cu privire la producerea unui eveniment rutier, pe bulevardul Dem Rădulescu, în parcarea unei societăți comerciale.

Din verificările efectuate a rezultat că un bărbat, de 38 de ani, în timp ce efectua manevra de mers înapoi, nu s-a asigurat corespunzător și a acroșat un alt autoturism, care se afla staționat în aceeași parcare.

Polițiștii din cadrul Biroului Rutier au procedat la testarea cu aparatul etilotest a ambilor conducători auto, rezultând o valoare de 1,41 mg/l alcool pur în aerul expirat pentru șoferul care a provocat evenimentul.

Acesta a fost invitat la Spitalul Județean Vâlcea, în vederea prelevării de mostre biologice de sânge, însă a refuzat recoltarea acestora.

Polițiștii efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de refuz sau sustragere de la prelevarea de mostre biologice.

