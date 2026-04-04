Gorj: Femeie lovită și amenințată după ce a filmat mai multe persoane care tăiau miei într-o curte

Polițiști din cadrul Poliției Municipiului Târgu Jiu au fost sesizați, vineri, prin apelul 112, de o femeie, medic veterinar, despre faptul că mai multe persoane ar sacrifica miei, pe o stradă din localitate, și că a fost agresată de una dintre acele persoane.

Polițiști au stabilit faptul că, în timp ce o femeie, de 45 de ani, din municipiu, se afla în fața unui imobil de pe strada Luncilor și filma, cu telefonul, cetățenii care sacrificau mai mulți miei în curtea locuinței, ar fi fost luată de mână și împinsă de o femeie de 46 de ani și amenințată cu acte de violență de un bărbat de 49 de ani, ambii din Târgu Jiu, fapt ce i-a generat o stare de temere.

Apelantei i s-au adus la cunoștință prevederile Legii nr. 26/2024 și a fost emis un ordin de protective provizoriu împotriva celor două persoane.

În cauză, a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de lovirea sau alte violențe și amenințare.

La fața locului s-au deplasat și polițiști din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor, precum și lucrători din cadrul DSVSA Gorj, nefiind constatate fapte de natură penală din sfera protecției animalelor.

Lucrătorii din cadrul DSVSA au aplicat o sancțiune contravențională pentru nerespectarea prevederilor art. 5 lit. g pct. 1 din HG 984/2005.

Când și în ce condiții se face sacrificarea mieilor

Unde este permisă tăierea mieilor: în abatoare autorizate de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor sau în centre temporare aprobate în perioada Paștelui. În aceste locuri există medic veterinar, care verifică animalele înainte și după sacrificare.

Când este permisă tăierea mieilor: doar în perioada stabilită înainte de Paști, conform programului anunțat de autoritățile locale și DSV.

În ce condiții se face sacrificarea mieilor: animalul trebuie să fie sănătos, sacrificarea să se facă în condiții de igienă, iar carnea să fie verificată de medicul veterinar, care aplică ștampila sanitar-veterinară.

Tăierea în gospodărie: este permisă doar pentru consum propriu, fără drept de comercializare, cu respectarea unor condiții minime de igienă și, de preferat, cu verificare veterinară.

Transport și vânzare: transportul animalelor se face cu documente, iar vânzarea cărnii este permisă doar în spații autorizate.

Citește și: Dolj: Doi bărbați din Coțofenii din Față, cercetați după ce și-au bătut un consătean într-o parcare