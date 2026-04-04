Dolj: Doi bărbați din Coțofenii din Față, cercetați după ce și-au bătut un consătean într-o parcare

Polițiști din cadrul Secției nr. 1 Poliție Rurală Șimnicu de Sus au reţinut, pentru 24 de ore, doi bărbați, de 23 și 37 de ani, din comuna Coțofenii din Față, cercetați sub aspectul săvârşirii infracţiunii de lovirea sau alte violențe.

Pe 1 aprilie a.c., în jurul orei 16.00, polițiștii au fost sesizați de o femeie, de 37 de ani, din comuna Coțofenii din Față, cu privire la faptul că, într-o parcare din proximitatea DN 6 are loc un conflict între trei persoane.

La fața locului s-au deplasat polițiștii din cadrul secției, care au stabilit faptul că doi bărbați, de 23 și 37 de ani, în urma unui conflict spontan, ar fi agresat fizic un al treilea bărbat, de 39 de ani, toți din comuna Coțofenii din Față. În urma evenimentului, victimaa necesitat îngrijiri medicale, fiind transportat la spital.

Polițiștii i-au aplicat persoanei vătămate formularul de evaluare a riscului, acesta refuzând emiterea unui ordin de protecție provizoriu.

În urma cercetărilor, agresorii au fost reținuți de polițiști, pentru 24 de ore. Vineri, procurorul de caz a dispus plasarea celor doi bărbați sub control judiciar, pentru 60 de zile.

